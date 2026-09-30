סערה של ממש פקדה בשבוע האחרון את חסידות גור, לאחר ששורה של הקלטות מתוכי משפחת האדמו"ר פורסמו שלא כדין. השמועות, שחצו במהירות את גבולות הרשתות החברתיות וקבוצות הדיון, הפכו לשיחת היום בסעודות החג ובבתי המדרש של החסידות. בעקבות ממדי התופעה והשלכותיה, ניתנה ההוראה להוציא הודעה רשמית וחד משמעית לכלל הציבור בנוגע לחומרת העיסוק בעניין.

בהודעה מוקלטת שהושמעה בטלפונים של רבבות החסידים, שיגר מזכיר בית האדמו"ר, הרב יצחק ברוידא, את דברי הקודש בשם האדמו"ר:

"נצטוותי להודיע לקהל אנשי שלומינו שיחיו בשם ובשליחות. היות ובימים האחרונים נתפרסמו שלא כדין דברים שמלבד שכרוכים באיסור גזירת הקדמונים, יש בהם משום הוצאת שם רע, מחלוקת, שילוח מדנים, לשון הרע ורכילות – והדיבור והכתיבה על כך והעסק בזה גורם צער גדול מאוד, ועל כגון דא כתבו הפוסקים דאף בשוגג צריך כפרה."

הודעה זו לוותה באזהרה חמורה וחד משמעית באשר להמשך ההתעסקות בנושא: "על כן מן ההכרח לעורר ולהזהיר את הציבור שאין להאמין כלל לכל דברים אלו, ולא לעסוק ולשוחח בעניין זה כלל לעולם. ולידע כי הדבר חמור ומסוכן עד מאוד. וכל מי שנמצא אצלו בכל אופן שהוא מאותם דברים חייב למוחקם ולאבדם מן העולם תיכף ומיד ללא שום עיכוב והוראת היתר כלל."

את ההודעה חתם המזכיר בקריאה לחיזוק האחדות: "נתחזק באחדות ובעין טובה איש לרעהו, ובמיוחד בימי החג הקדושים נשמח כולנו כאחד, כאיש אחד בלב אחד, בשמחת התורה מתוך אהבה ואחווה. והשם יתברך יפרוש סוכת שלומו עלינו וישפיע על כולנו אך טוב וחסד כל הימים."

בתוך כך, לצד סערת הרוחות, התבשרו החסידים בבשורה משמחת: לאחר מספר ימי חולשה שבהם לא הופיע האדמו"ר בפני קהל חסידיו במהלך ימי חג הסוכות, הודיעו הגבאים כי הערב צפוי הרבי לשוב ולהופיע למעמד קבלת קהל במעון קודשו בעיר הקודש ירושלים.