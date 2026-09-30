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רגעים מרוממים

תיעוד עוצמתי; אלפי חסידי באיאן פיזזו לקול שירת 'טאטאלע קום שוין אהיים'

האדמו"ר מבאיאן ערך אמש את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה | רגעים מרוממים נרשמו בעת הריקודים, כשאלפי החסידים פיזזו בעוז וזימרו את השיר המרגש שהלחין המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, 'טאטאלע קום שוין אהיים', תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה (חסידים)

שמחת בית השואבה בבאיאן
שמחת בית השואבה בבאיאן (צילום: לפי סעיף 27א)
סוכותשמחת בית השואבההאדמו"ר מבאיאןטאטאלע קום שוין אהיים
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