שמחה של מעלה רבי נחמן מאומן; כך ציין הרבי הצינור את הילולת הרה"ק מברסלב זי"ע המונים נוהרים בלילי חול המועד אל סוכתו של האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר אתא לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה | השבוע, בליל האושפיזין של יעקב אבינו, ערך הרבי את הטיש ברוב דבקות לרגל הילולת רבו, הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:54