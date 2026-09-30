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שמחה של מעלה

רבי נחמן מאומן; כך ציין הרבי הצינור את הילולת הרה"ק מברסלב זי"ע

המונים נוהרים בלילי חול המועד אל סוכתו של האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר אתא לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה | השבוע, בליל האושפיזין של יעקב אבינו, ערך הרבי את הטיש ברוב דבקות לרגל הילולת רבו, הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בשמחת בית השואבה (צילום: מ. אדלר )

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רבי נחמן מברסלבשמחת בית השואבההאדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא

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