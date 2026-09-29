 דלג לתוכן הראשי
"אגייס את כולם"

בנט: "נתניהו מוביל השתמטות המונית שתביא לקריסת צה"ל"

במהלך דברים שנשא בתל אביב התייחס בנט לנושא הגיוס וטען כי ראש הממשלה "מפרק את צה"ל" | "אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור בלוחמים, כבר עולה לנו כרגע בחיי חיילים" (בארץ)

3תגובות
נפתלי בנט (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

הערב (שלישי) הגיע לכיכר החטופים בתל אביב יו"ר ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. במהלך הדברים שנשא התייחס בנט לנושא הגיוס וטען כי ראש הממשלה "מפרק את ".

"נתניהו מזהיר מפני סכנות ביטחוניות, אבל מוביל בעצמו את הסכנה החמורה ביותר: השתמטות המונית שתביא לקריסת צה״ל", אמר .

לדבריו, "אני מניח כאן היום התרעה בטחונית אסטרטגית. כולם עסוקים באזהרות שנתניהו התעלם מהן לפני השבעה באוקטובר, אבל את האזהרה הזאת על האסון הבא אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא הכיר. צה"ל עומד בפני קריסה. הרמטכ"ל מניף עשרה דגלים אדומים שחסרים לו 20,000 לוחמים, אבל נתניהו מתעלם ומפרק את צה"ל".

"אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור בלוחמים, כבר עולה לנו כרגע בחיי חיילים", טען בנט. "הם מספרים שחיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים, כי חסרים תצפיות וצלפים שיגנו עליהם. הסבבים הארוכים שוחקים את הדריכות המבצעית של החיילים, וגם זה עולה לנו בנפגעים. ובזמן לחימה, הם נאלצים לנטוש עמדות שכבר כבשו, כי אין מי שיחזיק את השטח, ואז הם צריכים לכבוש אותם שוב במחיר דמים".

"יש היום בישראל מיליון וחצי . מול ממשלת 'נמות ולא נתגייס' החיילים שלנו אומרים: 'נמות אם לא תתגייסו'. אנחנו חייבים תגבורת!", הוסיף רה"מ לשעבר.

"אני מזהיר היום שאם לא נגייס חרדים בקדנציה הקרובה, צה"ל פשוט יקרוס. נתניהו ודרעי מתחייבים להמשיך בדיוק באותה דרך בממשלה הבאה, ולכן הצבעה לקואליציית ההשתמטות - היא הצבעה ישירה נגד חיילי צה"ל ונגד המשרתים. אנחנו נגייס את כולם, נעצור את הכסף למשתמטים, ונחזק את צה"ל. על זה הבחירות", סיכם.
צה"לחרדיםנפתלי בנטגיוס חרדיםבחירות 2026

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
תגייס קודם...אולי... את הערבים... שצירפת לקואליציה שלך, כשבגדת בכל בוחריך.
המגיב
2
חמור. אני מקווה שתהיה לו מפלה גדולה מאד בקרוב
אליהו
1
דבר עם עבס............... קיצר תעדכן מתי אפשר להאמין לך.................
נעם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר