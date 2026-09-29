בנט: "נתניהו מוביל השתמטות המונית שתביא לקריסת צה"ל"

הערב (שלישי) הגיע לכיכר החטופים בתל אביב יו"ר ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. במהלך הדברים שנשא התייחס בנט לנושא הגיוס וטען כי ראש הממשלה "מפרק את צה"ל".

"נתניהו מזהיר מפני סכנות ביטחוניות, אבל מוביל בעצמו את הסכנה החמורה ביותר: השתמטות המונית שתביא לקריסת צה״ל", אמר בנט.

לדבריו, "אני מניח כאן היום התרעה בטחונית אסטרטגית. כולם עסוקים באזהרות שנתניהו התעלם מהן לפני השבעה באוקטובר, אבל את האזהרה הזאת על האסון הבא אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא הכיר. צה"ל עומד בפני קריסה. הרמטכ"ל מניף עשרה דגלים אדומים שחסרים לו 20,000 לוחמים, אבל נתניהו מתעלם ומפרק את צה"ל".

"אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור בלוחמים, כבר עולה לנו כרגע בחיי חיילים", טען בנט. "הם מספרים שחיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים, כי חסרים תצפיות וצלפים שיגנו עליהם. הסבבים הארוכים שוחקים את הדריכות המבצעית של החיילים, וגם זה עולה לנו בנפגעים. ובזמן לחימה, הם נאלצים לנטוש עמדות שכבר כבשו, כי אין מי שיחזיק את השטח, ואז הם צריכים לכבוש אותם שוב במחיר דמים".

"יש היום בישראל מיליון וחצי חרדים. מול ממשלת 'נמות ולא נתגייס' החיילים שלנו אומרים: 'נמות אם לא תתגייסו'. אנחנו חייבים תגבורת!", הוסיף רה"מ לשעבר.

"אני מזהיר היום שאם לא נגייס חרדים בקדנציה הקרובה, צה"ל פשוט יקרוס. נתניהו ודרעי מתחייבים להמשיך בדיוק באותה דרך בממשלה הבאה, ולכן הצבעה לקואליציית ההשתמטות - היא הצבעה ישירה נגד חיילי צה"ל ונגד המשרתים. אנחנו נגייס את כולם, נעצור את הכסף למשתמטים, ונחזק את צה"ל. על זה הבחירות", סיכם.