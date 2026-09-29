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השוטרים חיכו לו: כך הנער הפלסטיני בן ה-14 נתפס אחרי מרדף סוער | צפו

נער בן 14 מיריחו גנב רכב במרכז הארץ, פתח במרדף פראי דרך כביש 5 תוך התנהלות פרועה וסיכון נהגים, ונעצר במבצע משטרתי מהיר של שוטרי תחנת אריאל | צפו (בארץ)

רגעי המעצר הדרמטיים
רגעי המעצר הדרמטיים (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש בימים הקרובים נגד נער בן 14, תושב יריחו, שנעצר על ידי המשטרה לאחר שגנב רכב ממרכז הארץ, נהג ללא שקיבל רישיון אי פעם, ונמלט בפראות מכוחות המשטרה שניסו לעוצרו תוך שהוא מסכן את חייהם של יתר משתמשי הדרך.

פרשת הגניבה והמרדף החלה לפני מספר ימים, בעקבות דיווח דחוף שהתקבל במשטרה על אודות רכב פרטי שנגנב באזור מרכז הארץ ועשה את דרכו במהירות החשודה לכיוון כביש 5. עם קבלת הדיווח, נערכו שוטרי תחנת אריאל שבמרחב שומרון בכוחות מתוגברים, הציבו מחסומים טקטיים בנקודות מפתח והתכוננו לעצירתו המיידית של הרכב הנמלט.

משהבחין החשוד בשוטרים ובמחסומים שהוצבו בדרכו, הוא לא עצר לבדיקה אלא לחץ על דושת הגז ופתח בניסיון בריחה נועז. במהלך המרדף נסע הנער בפראות רבה, תוך שהוא מבצע תמרונים מסוכנים שמסכנים באופן ממשי את שלומם של יתר הנהגים בכביש. שוטרי המחוז לא הרפו, ניהלו אחריו מרדף עיקש ותפסו אותו בתום פעילות מבצעית מהירה ונחושה.

בבדיקה שנערכה מיד לאחר מעצרו התגלו ממצאים נוספים חמורים: החשוד הוא קטין בן 14 בלבד, תושב יריחו, שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם, נכנס לשטחי מדינת ישראל בניגוד גמור לחוק, ועל פי החשד גנב את הרכב זמן קצר קודם לכן במטרה להבריח אותו חזרה אל תוך שטחי הרשות.

בתיעוד האירוע שמפרסם בכתבה זו נראים הרגעים הראשונים והדרמטיים של המעצר: בסרטון נראים השוטרים כשהם פועלים בקור רוח ובנחישות בשטח, כשהם מאבטחים את החשוד בסמוך לניידת משטרה. בהמשךד נראה הקטין, הלבוש בחולצת טריקו אפורה, כשהוא מובל על ידי כוחות הביטחון אל עבר המושב האחורי של הרכב המשטרתי. סביב זירת האירוע נראים בבירור עורקי תנועה עמוסים, הכוללים בין היתר משאית אדומה גדולה, עובדה הממחישה את תנאי השטח המורכבים והסיכון הרב שליווה את ניהול האירוע בצירי התנועה המרכזיים.

עם סיום החקירה המאומצת בתחנת אריאל וגיבוש מלוא התשתית הראייתית נגדו, הוגשה אמש הצהרת תובע נגד הנער, כאמור, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט.

במשטרה מעבירים מסר חד וברור ומבהירים כי מחוז ש״י ממשיך במלחמה הבלתי מתפשרת נגד עבירות הרכוש באשר הן, ובפרט נגד מכת גניבות כלי הרכב. עוד נמסר כי אזור יהודה ושומרון אינו מהווה בשום אופן עיר מקלט לעבריינים המניחים כי יוכלו לפעול באזור ולהימלט מעונש, והרשויות ימשיכו לפעול ביד קשה, במהירות ובנחישות כדי לשים את היד על כל חשוד ולמצות עמו את הדין עד תום.
גניבת רכביריחוכביש 5תחנת משטרת אריאלמרדפי משטרה

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