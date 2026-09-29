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"מקום עם גישה מוגבלת"

נפל מגובה 6 מטרים בעיר העתיקה בירושלים: חילוץ דרמטי של גבר במצב קשה

גבר בשנות ה-50 לחייו נפל מגובה של למעלה מ-6 מטרים בסמטאות העיר העתיקה • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות מערכות חבלים מורכבות | פונה לבית החולים במצב קשה (בארץ)

החילוץ (צילום: כב"ה ירושלים)

גבר בשנות ה-50 לחייו חולץ הבוקר (שלישי) במצב קשה מסמטאות בירושלים, לאחר שנפל מגובה של למעלה מ-6 מטרים. צוותי כבאות והצלה לישראל הוזנקו למקום וביצעו חילוץ מורכב באמצעות מערכות חבלים.

בשעות הבוקר הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת אגוז לאזור העיר העתיקה, לאחר שהתקבל דיווח על אדם שנפל מגובה. כשהגיעו למקום, זיהו הכבאים את הפצוע במקום בעל גישה מוגבלת, כשהוא סובל מפציעות קשות הכוללות חבלת ראש.

בשל מורכבות תוואי השטח ומצבו הקשה של הלכוד, הוזנקה למקום היחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של כבאות והצלה. לוחמי האש העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן ביצעו לוחמי היל"מ חילוץ מהיר ומורכב באמצעות מערכות חבלים.

החילוץ (כב"ה)

רב רשף מוחי עליאן, מפקד האירוע, מסר בתום החילוץ: "זיהינו פצוע קשה במקום בעל גישה מוגבלת. ייצבנו את מצבו בשטח, ביצענו חילוץ באמצעות מערכת חבלים מהיר ומורכב בעזרת היל"מ והעברנו אותו לפינוי רפואי כשמצבו קשה".

הפצוע פונה לבית החולים במצב קשה לקבלת טיפול רפואי מתקדם.
ירושליםחילוץהעיר העתיקהכבאים

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