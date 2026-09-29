אסם מזהירה: יש תקלה נקודתית בבקבוקי קטשופ | אלו פרטי התקלה

חברת אסם–נסטלה פרסמה היום (שלישי) הודעה לציבור בדבר קריאה להחזרת מוצרים, לאחר שבשל תקלה נקודתית בקו הייצור, חלק קטן מבקבוקי קטשופ קלאסי 750 גרם נמלאו בטעות בקטשופ חריף. החברה מדגישה כי המוצר בטוח לחלוטין לצריכה, וההבדל הוא בטעם בלבד.

התקלה התגלתה באצווה ספציפית אחת בלבד: אצווה מספר 62022828, עם תאריך תפוגה 21.7.2027, שעות ייצור 22:00-23:59. הבקבוקים נושאים ברקוד 7290000072623 ומסומנים כ"קטשופ קלאסי", אך בפועל מכילים קטשופ חריף.

על אף שהמוצר בטוח לצריכה, החברה החליטה לפעול לאיסוף הבקבוקים הרלוונטיים מהשוק, מאחר שתכולת הבקבוק אינה תואמת את המוצר המצוין על גבי האריזה. שירות המזון במשרד הבריאות, מחוז אשקלון, עודכן בנושא.

החברה מזמינה צרכנים שרכשו את המוצר לפנות לשירות הצרכנים בטלפון, באתר החברה, או בדואר אלקטרוני על מנת לקבל שובר למוצר חלופי.

בהודעת החברה נמסר: "אנו מתנצלים על התקלה ומזמינים את הצרכנים שרכשו את המוצר לפנות לשירות הצרכנים של החברה. שירות הצרכנים עומד לרשות הצרכנים בכל שאלה נוספת".

החברה הדגישה כי "איכות ובטיחות המזון הינן בראש סדר העדיפויות של החברה, ונמשיך לפעול להבטחת איכות המוצרים". כזכור, זו לא הפעם הראשונה שחברת אסם מתמודדת עם אתגרים בייצור מוצרי הקטשופ, כאשר בעבר דווח על שינויים בכשרות המוצר בשל מחסור בחומרי גלם.