תיעוד גרימת נזק לרכב עירייה וגניבתו וחסימת התנועה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:44 תיעוד גרימת נזק לרכב עירייה וגניבתו וחסימת התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר ליל ההתפרעויות בירושלים, המשטרה מעדכנת הבוקר (שלישי) על מעצרם של 11 חשודים בהפרות סדר.

לפי המשטרה, בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, החלה הפרת סדר אלימה באזור הרחובות חיים בר-לב וזקס. כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', המהומות החלו בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א שעורך הגה"צ רבי שלום ארוש בסוכת הענק במוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים. עימותים קשים במהלך הילולת רבי נחמן | המשטרה השתמשה ברימוני הלם ומכת"זית

העימותים בירושלים - צילום: בני דקל 10 10 0:00 / 1:17 העימותים בירושלים ( צילום: בני דקל )

במסגרת הפרת הסדר, כך לפי המשטרה, חסמו מאות צעירים מפרי סדר צירים, יידו אבנים וחפצים לעבר אזרחים וכוחות המשטרה שפעלו במקום וגרמו נזק לרכבי עירייה ואף גנבו אחד מהם ונטשו אותו לאחר מכן. "כוחות המשטרה ובהם לוחמי מג"ב פעלו לפיזורם תוך שימוש באמצעים עד להשגת שליטה במקום", נמסר.

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במהלך הפרת הסדר והטיפול בה, נפגעה שוטרת מג"ב בראשה כתוצאה מהשלכת בקבוק, ופונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל. אדם נוסף שאותר ע"י השוטרים פונה במצב קל לאחר שככל הנראה הותקף ע"י הפורעים.

העימותים בירושלים - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26 העימותים בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

המתפרעים הגיעו בשלב מאוחר יותר לאזור שער שכם, שם התעמתו עם תושבי האזור והשוטרים פעלו גם שם לפזרם. המשטרה מעדכנת כי בסך הכל נעצרו 11 חשודים בגין הפרת סדר, ונדליזם ואירועי אלימות והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

"מדובר בהתנהלות חמורה של פורעי חוק שהגיעו במטרה לגרום נזקים, לבצע מעשי ונדליזם ולתקוף את כוחות הביטחון והאזרחים", אומרים במשטרה, "לא נשלים עם התפרעויות אלימות ונפעל בכל האמצעים לאיתור מעורבים נוספים ולמיצוי הדין עמם ועם אלו שנעצרו בשעת המעשה".