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תקיפה בקרוב?

תרחיש אימים לקראת הבחירות: לפיד דורש עדכון אחרי הצהרת נתניהו

ראש האופוזיציה יאיר לפיד דרש מראש הממשלה נתניהו לעדכן אותו בדחיפות באיומים אותם הזכיר בבסיס חיל האוויר, לקראת הבחירות | רה"מ בתגובה: הנחיתי את מזכירי הצבאי לעדכן את לפיד | הערב: דיון הערכת מצב ביטחונית (בארץ)

4תגובות
(צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

ראש האופוזציה יאיר לפיד פנה לפני זמן קצר ללשכת בדרישה לתיאום עדכון בטחוני דחוף לאור דבריו של נתניהו לגבי איומים בטחוניים לקראת הבחירות.

מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות.

בביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, טען ראש הממשלה כי ישנם סימנים לכך שבקרוב, לקראת מערכת הבחירות, ינסו לתקוף את ישראל.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד (צילום: גילי יערי\פלאש90)

"יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", אמר, והוסיף: "אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״.

ממפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נמסר לאחר הדברים: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".

לשכת ראש הממשלה הגיבה לדרישת לפיד, והודיעה כי רה"מ הנחה את מזכיר הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. במקביל דווח כי הערב יכנס ראש הממשלה דיון הערכת מצב ביטחונית.
בנימין נתניהויאיר לפידחיל האווירגדי איזנקוטבחירות 2026

4 תגובות

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2
איך הגענו למצב שבו האיש הריק והאדיוט הזה צריך לקבל עדכון בנושא ביטחוננו?
בועז
מה זאת אומרת, הוא עדיין ראש הממשלה, עד הבחירות, ועד שאייזנקוט ירכיב ממשלה.
רק לא ג ושס
1
להערכתי נתניהו הוא שיוזם מלחמה בשביל לא לקיים בחירות
ל.ס
באמת צריך להיות גאון גיאופוליטי כדי להבין את זה...
רק לא ג ושס

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