תרחיש אימים לקראת הבחירות: לפיד דורש עדכון אחרי הצהרת נתניהו

- צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:06 ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

ראש האופוזציה יאיר לפיד פנה לפני זמן קצר ללשכת ראש הממשלה נתניהו בדרישה לתיאום עדכון בטחוני דחוף לאור דבריו של נתניהו לגבי איומים בטחוניים לקראת הבחירות.

לפיד מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך הפעם ראש הממשלה כדי לוודא שהבחירות ייערכו ללא הפרעות. בביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, טען ראש הממשלה כי ישנם סימנים לכך שבקרוב, לקראת מערכת הבחירות, ינסו לתקוף את ישראל.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

"יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", אמר, והוסיף: "אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״.

הכוכב העולמי השווה אותו לפושע הנאצי; זו הייתה התגובה של איתמר בן גביר יוסי נכטיגל | 15:53

ממפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט נמסר לאחר הדברים: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".

לשכת ראש הממשלה הגיבה לדרישת לפיד, והודיעה כי רה"מ הנחה את מזכיר הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות. במקביל דווח כי הערב יכנס ראש הממשלה דיון הערכת מצב ביטחונית.