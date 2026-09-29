בביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף, טען ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישנם סימנים לכך שבקרוב, לקראת מערכת הבחירות, ינסו לתקוף את ישראל. נתניהו לא פירט מאיזה כיוון האיום נשקף, ואם מדובר באיום קונקרטי. יחד עם זאת הפנה "מסר" מאיים לאויבי ישראל. צפו בקטע הוידאו המלא.

״אני כאן בבסיס חיל האוויר עם הטייסים הגיבורים שלנו ועם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו", אמר ראש הממשלה. "אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות: שלשום חיסלנו את המחבל הנתעב שחטף את נועה ארגמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מח"ט חמאס בצפון הרצועה. הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו.

"בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, וזה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון, אתם זוכרים מה עשינו לרכס עלי טאהר".

נתניהו המשיך: "יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים, והלחצים הם לסגת, לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמינו. אני לא נותן לזה לקרות, ואני לא אתן לזה לקרות.

"ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן״.