ההתבטאות החריפה של האב השכול: בנה של ליפשיץ מגיב לסערה

( כיכר השבת, צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עמרי, בנה של שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, התייחס היום (שלישי) לסערה שפרצה בעקבות דבריו החריפים של האב השכול איציק בונצל נגד אמו. בונצל, אביו של סרן עמית בונצל הי"ד שנפל בלחימה ברצועת עזה, כתב אתמול כי "הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס".

בתגובתו בכאן רשת ב', מסר עמרי ליפשיץ: "הוא לא התקשר לאמא שלי להתנצל. זו לא הפעם הראשונה שאומרים דברים כאלו עליה". דבריו מגיעים לאחר שבונצל פרסם התנצלות על האמירה הקשה, אך ככל הנראה לא פנה באופן אישי למשפחת ליפשיץ. הסערה פרצה אתמול לאחר שבונצל, המשמש במקום ה-29 ברשימת הליכוד, פרסם מכתב חריף נגד יוכבד ליפשיץ. במכתבו כתב: "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס שכן למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך". המכתב הגיע בתגובה לדבריה של ליפשיץ, שטענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שחרר אף חטוף וכי השחרור היה בזכות מרים אדלסון. בונצל כתב בתגובה: "גברת יוכבד, מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם".

( צילום: תומר נויברג/פלאש90 )

ליפשיץ עצמה הגיבה בזעם לדברי בונצל וכתבה: "נתניהו שלח את המשוריין שלו להסית נגדי, כדי שלא ידברו על ההתראות שהגיעו אליו, ועל שיחות האזהרה שהוא קיבל אישית שיכלו למנוע את המחדל. לא יעזרו לנתניהו השקרים וההשמצות, עם ישראל מבין היטב שהוא האחראי למחדל".

בהמשך, בונצל פרסם התנצלות וכתב: "כאב שכול, שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי אליו ואני מתנצל".

עם זאת, כפי שמסר בנה של ליפשיץ, ההתנצלות הפומבית לא לוותה בפנייה אישית למשפחה. ליפשיץ הוסיפה בתגובתה: "אין דבר נמוך ובזוי יותר משיטת נתניהו לשיסוי ופילוג בין משפחות של נפגעות ונפגעי המחדל. אבל אין ולא יהיה לי פחד לא ממנו ולא מחבורת המסיתים שמקיפה אותו".