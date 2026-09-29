( צילום: חוננו )

20 ימי מאסר הוטלו בדין משמעתי, על החייל שהפגין נגד האלוף בלוט מול לשכתו. החייל, שהגיע לפני מספר ימים, לפיקוד מרכז בירושלים, שם ממוקמת לשכתו של האלוף בלוט, והניף שלטים כנגד הצווים המנהליים וכנגד הרדיפה של טל ינון דרדיק.

בשלטים אותם הניף נכתב: "אבי בלוט - די לצווים מנהליים" ו"אבי בלוט - הפסק לרדוף את טל ינון דרדיק". אמש (שני) נשפט החייל בדין משמעתי בבסיס נצנים, וכאמור, הושלך ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי, אותם החל לרצות אתמול בערב. ארגון חוננו מסייע לחייל ומלווה אותו משפטית. במהלך המחאה נעצר החייל בידי משטרה שהוזמנה למקום על ידי חיילים מפיקוד מרכז, ונלקח לתחנת המשטרה, בנווה יעקב, לאחר התערבותו של עו"ד דניאל שימשילשווילי מארגון חוננו, הוא שוחרר. עם מעצרו של החייל, מסר עו"ד דניאל שימשילשווילי כי "החייל בחר להביע את מחאתו כדין, ושגתה משטרת ישראל שעצרה אותו. דין חייל שבא ומפגין כדין כל חייל אחר שקיבל היתר להפגין כאשר ההפגנות היו מ'הצד הנכון', אנחנו נעמוד על כך שתתאפשר לו הזכות למחות".

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במשפחתו של החייל הגיבו גם הם להחלטה ואמרו: "אנחנו גאים בבן שלנו שעומד בפרץ כדי להציל את הצבא שמידרדר מהר מאד לקונספציה - ועסוק בלרדוף מתיישבים גיבורים. הבלבול בין אויב לאוהב הביא אותנו לאסון, ומי שאכפת לו - לא שותק מול העוול והמוסר המעוות".

כאמור, המחאה של החייל מגיעה על רקע הפרשה בעניינו של טל ינון דרדיק, שנעצר עד תום ההליכים לאחר שהפר את הצו המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. עם מעצרו הודיע דרדיק כי בכוונתו להמשיך במאבק נגד הצווים המנהליים, וכי אינו מתכוון לשתף פעולה עם הצו שהוצא נגדו. לדבריו, המאבק אינו נוגע רק לצו האישי בעניינו, אלא למדיניות השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון.