נתניהו מגיב בזעם לדיווח החדש - ומודיע: אני תובע דיבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אחר הצהריים (שני) בפוסט שפרסם לדיווח הבוקר על אזהרה שקיבל ממצרים לפני טבח השבעה באוקטובר.

נתניהו הודיע גם שיתבע דיבה ומזכיר הודעה רשמית של מצרים שפורסמה ימים לאחר הטבח.

ההודעה המלאה:

"בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה מצרית.

ראש הממשלה הנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה.

מעבר לכך, חשוב להבהיר: ראש הממשלה נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים.

בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו.

בליל ה-7 באוקטובר ראש השב״כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ״ל דאז הרצי הלוי וראש אמ״ן חליווה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים.

על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה״ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית).

מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל-מפלגות ערביות של איזנקוט, יאיר גולן וליברמן שתיסוג מעזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון - ותקים מדינה פלסטינית.

זאת שאלת הבחירות: זה או ימין, או פלסטין."