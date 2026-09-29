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איום או מהלך פוליטי?

מפלגתו של איזנקוט דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון: "תעמולת בחירות"

מפלגת ישר! דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון בו הזכיר איום לקראת הבחירות בתוך 4 שעות | "אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין" (בארץ)

2תגובות
(צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שלחה לפני זמן קצר, באמצעות עורכי הדין אורי הברמן וגיא כהן, מכתב התראה ליועץ המשפטי של הליכוד, עו״ד אילן בומבך, בעקבות סרטון שפרסם ראש הממשלה בחשבונו ברשת X, אשר צולם בבסיס חיל האוויר בתל נוף.

במהלך הסרטון נשמע נתניהו מתריע על אפשרות לתקיפה לקראת הבחירות. במכתב מתריעה ישר! כי מעבר לשימוש האסור לטענתם בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, הסרטון מעלה חשש ליצירת רושם של זיהוי צה״ל עם נתניהו והליכוד - בניגוד להוראות חוק הבחירות.

עוד נטען כי הסרטון מפר את הוראות סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

ישר! דורשת מהליכוד ומנתניהו להסיר את הסרטון מחשבונותיו ומכל חשבון אחר שבשליטתו שבו פורסם, בתוך 4 שעות מקבלת מכתב ההתראה, ולהימנע מפרסומו מחדש במתכונתו הנוכחית. ככל שלא יוסר במועד, תשקול המפלגה לפנות ללא התראה נוספת ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית בבקשה למתן צו מניעה ולפסיקת הוצאות.

ממפלגת ישר! נמסר מוקדם יותר: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה . זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".
בנימין נתניהויאיר לפידהליכודגדי איזנקוטבחירות 2026

2 תגובות

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ביבי הביתה
ליכודניק לשעבר
אַתה נשמע כמו יחד בן 17 אז איך הספקת להיות לּיכּודנּיּקּ?
היהודי

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