בַחֲצֹצְרוֹת וּבִכְלֵי שִׁיר חֲסִידִים הָיוּ מְרַקְּדִים; הרבי מזוטשקא אמסנא סחף את הקהל לשעות של התעלות האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש (שני) את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו שברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים בזמירות, שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקיים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:02