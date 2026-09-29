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בַחֲצֹצְרוֹת וּבִכְלֵי שִׁיר

חֲסִידִים הָיוּ מְרַקְּדִים; הרבי מזוטשקא אמסנא סחף את הקהל לשעות של התעלות

האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ערך אמש (שני) את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו שברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים בזמירות, שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקיים (חסידים)

שמחת בית השואבה בזוטשקא אמסנא
שמחת בית השואבה בזוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מזוטשקא אמסנא בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מזוטשקא אמסנא

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