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בלהב אש קודש

טפח טפחיים מעל קרקע החולין: שעות של התעלות בשמחת החג בזוטשקא

האדמו"ר מזוטשקא ערך את שמחת בית השואבה מתוך להב אש קודש בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים טפח טפחיים מעל קרקע החולין, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה לזכר השמחה הגדולה במקדש (חסידים)

שמחת בית השואבה בזוטשקא
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בזוטשקא (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבההאדמו"ר מזוטשקא

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