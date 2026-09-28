בלהב אש קודש טפח טפחיים מעל קרקע החולין: שעות של התעלות בשמחת החג בזוטשקא האדמו"ר מזוטשקא ערך את שמחת בית השואבה מתוך להב אש קודש בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים טפח טפחיים מעל קרקע החולין, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה לזכר השמחה הגדולה במקדש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:41