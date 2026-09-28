טפח טפחיים מעל קרקע החולין: שעות של התעלות בשמחת החג בזוטשקא
האדמו"ר מזוטשקא ערך את שמחת בית השואבה מתוך להב אש קודש בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים טפח טפחיים מעל קרקע החולין, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה לזכר השמחה הגדולה במקדש (חסידים)
גם השנה, כמדי חול המועד סוכות זה עשרות בשנים, הפך היכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן שבשכונת מאה שערים לאחד המוקדים הבולטים והססגוניים של שמחת החג. אל המקום נוהרים המונים מכל גווני הקשת החרדית והיהודית, המבקשים לטעום מעוצמתה של שמחת בית השואבה וימי המועד | בין החוגגים נצפו חסידים לצד ליטאים, בני תורה לצד ספרדים, וחובשי כיפות סרוגות הרוקדים באחדות נפלאה במעגלים סוערים, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה | צפו בתיעוד מליל אמש, אושפיזין דיעקב שלימתא (חסידים)
גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו | החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה | וכן, היומן המלא מסדר יומו הראשון של החג בצל הקודש (חסידים)
התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)
דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)
האדמו"ר מטעמשוואר ערך אמש (מוצאי שבת) את שולחנו הטהור בסוכה שהוקמה בחצר בית מדרשו בבני ברק | בטיש המרומם שנערך בשילוב מלווה מלכה התכבדו החסידים לשורר ולזמר חמישה עשר פרקי "שיר המעלות" הנהוגים לשורר בימי החג בסוכה (חסידים)
כלל חסידי ספינקא רמת אהרן מכל רחבי הארץ נהרו אמש (מוצאי שבת) לשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק. בטיש המרומם השתתף גם האדמו"ר ממבקשי השם. במהלך המעמד זימרו החסידים שירות ותשבחות, כשעל מלאכת השירה ניצח בעוז, עם רמקול בידו, בנו של האדמו"ר (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר לאורך רחוב אמרי חיים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בנענועי ארבעת המינים לקראת תפילת שחרית בסוכתו הפרטית | כמה דקות לפני התפילה נפתח חלון הסוכה, והאדמו"ר הופיע בהדרו. לאחר אמירת ה'לשם ייחוד', נענע את הלולב ואת ארבעת המינים לכל ארבע הרוחות כנהוג (חסידים)
עם צאת השבת ויום טוב הראשון, הבדיל הרבי מלעלוב על הכוס בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בשיכון ה' בבני ברק | לאחר ההבדלה פצחו החסידים בריקודים נלהבים לזכר שמחת בית השואבה, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה (חסידים)
לרגל יום ההילולא החמישים של האדמו"ר מספינקא זצ"ל, מחבר ספר 'דעת כהן' הרה"צ רבי נחמן כהנא זצ"ל, ערך אמש נכדו האדמו"ר מספינקא כהנא את שולחנו הטהור בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | בטיש השתתפו אחיו האדמו"רים, גיסו האדמו"ר מבערגזאס, הגה"צ רבי חיים צבי שפירא ראב"ד מחזיקי הדת, לצד כלל החסידים שנהרו מכל רחבי הארץ (חסידים)
האדמו"ר מדארג ערך אמש (מוצאי שב"ק) את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה הצמודה לבית מדרשו בני ברק, ברוב ששון מתוך כלי זמר ושיר | על הסכך במרכז הסוכה פיארה יצירת אמנות מרשימה שהכינו פרחי החסידים, המשלבת פירות נבחרים תפוחים, רימונים ואתרוגים לצד בקבוקי יין, בעיצוב מרהיב בדמות כתר מלכותי, שהעניק הוד מיוחד לחלל הסוכה | במהלך הטיש עברו החסידים שנקראים בשם 'יצחק' לפני האדמו"ר לקבלת "כוס של ברכה" (חסידים)
על אף השמועות בשבועות האחרונים, ראשי תנועת אגודת ישראל לא יטמנו ידיהם בצלחת, ואת ימי המועד ינצלו עד תומה ויחרשו את כל הארץ בהשתתפות בטישים ובמעמדי הוד בחצרות הקודש • אמש נצפו ח"כ יצחק גולדקנופף עם עוזרו לשעבר וייתכן גם בעתיד, מוטי בבצ'יק, בטיש אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ בבית שמש, איתם נצפה גם חבר מועצת העיר בית שמש מטעם גור חנוך דרנגר (חסידים)
הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
שעה קלה לפני המראת מטוס "כנף ציון" לניו יורק, העניקו רבני חב"ד ויו"ר חב"ד הרב אהרונוב לראש הממשלה את ארבעת המינים, ניגנו עמו בחדר הקבינט את "לכתחילה אריבער", והציגו בפניו את הספר החדש "עושה שלום", לקראת נאומו במטה האו"ם ביום ההילולא של הרבי המהר"ש (חסידים)
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