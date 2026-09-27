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תגובה להולנד

הנקמה של ישראל בהולנד: "יש לכם שבוע בדיוק להחזיר את האישור"

שר החוץ גדעון סער הורה להחזיר תיעוד דיפלומטי תוך 7 ימים, בעקבות צו האיסור על יבוא ממוצרי יו"ש | שר החוץ סער: "לא נעבור לסדר היום על מהלכים עויינים" (חדשות)

נוף בהולנד (צילום: שאטרסטוק)

שר החוץ גדעון סער הודיע היום (ראשון) לשגרירות הולנד בישראל כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך שבעה ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי מדינת ישראל. בתום תקופה זו יפקעו החסינויות והזכויות שהוענקו להם במסגרת זו.

ההחלטה מגיעה בעקבות פעילות ממשלת הולנד נגד ישראל וכניסתו לתוקף בשבוע שעבר של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

משרד החוץ הבהיר כי ככל שהולנד מעוניינת להמשיך ולייצג את האינטרסים שלה מול הפלסטינים, היא יכולה לעשות זאת משטחי הרשות הפלסטינית ולא משטחה של מדינת ישראל.

כזכור, בחודש שעבר החליט שר החוץ על הרחקת הנציגות ההולנדית ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה הפועל מקרית גת, והחלטה זו בוצעה. המהלך הנוכחי מהווה המשך לסדרת צעדי התגובה של ישראל כלפי הולנד.

ממשרד החוץ הדגישו כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה, ויינקטו צעדי תגובה מול כל ניסיון כזה. "כל מדינה שתפעל באופן עויין וחד צדדי נגד ישראל - תאבד מהשפעתה ומהרלוונטיות שלה באזור", נמסר ממשרד החוץ.

במשרד החוץ חזרו והדגישו את הצורך הדחוף לטפל באנטישמיות ובהסתה הגואה בגלוי ברחובות הולנד. לדבריהם, לא רק שאנטישמיות והסתה גלויה זו אינה זוכה לטיפול משמעותי, אלא שמדיניותה האנטי ישראלית של ממשלת הולנד מזינה אותה.

אירופה (צילום: יהודה גליקמן)

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה הידרדרות ביחסים בין ישראל להולנד.

ההחלטה על שלילת הסטטוס הדיפלומטי מהנציגים ההולנדים ברמאללה צפויה להשפיע על יכולת הולנד לפעול מול הרשות הפלסטינית דרך שטח ישראל, ומהווה מסר ברור למדינות נוספות שעלולות לשקול צעדים דומים.
משרד החוץהולנד

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