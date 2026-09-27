תהלוכת מחאה בבני ברק למען בני ישיבות עריקים הסלימה הערב כאשר מספר עיתונאים הותקפו במקום במהלך האירוע.

האירוע משך תשומת לב ציבורית רבה בעקבות התפתחות האלימות בשטח והעימותים שנרשמו תוך כדי קיום התהלוכה ההמונית לכאורה.

​מאחורי צעדת העריקים בבני ברק עומדת מפלגת "צבע שחור", כך עולה מפרטים ראשוניים על ההתארגנות במקום.

המטרה המרכזית של המהלך היא להעלות לסדר היום הציבורי את מצוקת העריקים ואת התסכול השורר נגד המפלגות החרדיות.

​אירוע קבלת הפנים לעריקים בבני ברק הוא אירוע מאורגן של מפלגת "צבע שחור", שמנצלת את האירוע להשקת המפלגה.

"במפלגה קיוו להביא אלפי אנשים לרחובות, נכון לעכשיו נמצאים במקום כ-300 איש בלבד רובם ילדים ונערים סקרנים מתחת לזכות ההצבעה", מסרו גורמים המעורים בפרטים על ההיענות הדלה יחסית בשטח.

כתבנו קובי ישראל תיעד מהשטח את המהומות שיצרו נערים וילדים סקרנים שהתקבלו במקום.