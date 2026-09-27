גל של דאגה פוקד בשעות האחרונות את רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לנוכח מצבו של האדמו"ר ששרוי בערפל בעקבות חולשה שפקדה אותו. החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה.

היום, ביום ראשון של חול המועד סוכות, לא יצא האדמו"ר לתפילת שחרית ולעבודת הנענועים בהלל, ואף לא השתתף בתפילות מנחה ומעריב. כמו כן, המשב"ק הרב יצחק ברוידא עדכן כי האדמו"ר לא יופיע מחר לתפילת שחרית של יום שני של חול המועד. בבית המדרש נצפה היום ד"ר סיימונס מתפלל תפילת שחרית עם אלפי החסידים.

רגעי חרדה נרשמו במהלך החג, כאשר לפני תפילת שחרית פרצה דליקה קטנה במטבחון שבמשרד. למקום הוזעקו צוותי כיבוי אש שפעלו במהירות, ועל אף שנוצר בלאגן רב במקום, השריפה כובתה מיידית ללא נפגעים. בתפילה עצמה, האדמו"ר עמד על עומדו לאורך כל אמירת ההלל וההושענות.

בערב יום טוב נכנס האדמו"ר לתפילת מנחה לבדו ללא המשב"ק, וסימן "שלום עליכם" לבניו של הנגיד ר' שלמה ורדיגר אשר עמדו במזרח. בהמשך החג, הכניס הרב יונתן בורנשטיין לשלום נעמען את בניו של שלמה ורדיגר ועוד מספר גבירים שלא הספיקו לעבור בערב החג.

בסעודת ליל החג, הרבי התיישב במקומו רק לאחר אמירת "שהחיינו", בניגוד לשנים קודמות שבהן התיישב תוך כדי ברכת "לישב בסוכה". מיד לאחר ששתה רוב כוס, אמר האדמו"ר ווארט עוד בטרם נטילת ידיים, והוסיף עוד שני וורטער נוספים במהלך הסעודה. כמנהגו מידי שנה, הרבי אכל שני כזיתים ראשונים של חלה ללא מלח וללא דבש, ובהמשך חילק בקבוקי יין למשמשים ששהו בדירתו.

בבוקר יום החג התקיימו שתי בריתות. אגב, בהוצאת ספר התורה בעת אמירת "בריך שמיה" ושמע ישראל, הרבי לא עמד על רגליו, אלא אך ורק כאשר ספר התורה עבר ממש בסמוך אליו אז התרומם, נישק את הספר והתיישב חזרה.

במוצאי החג הראשון, לאחר תפילת מעריב, ערך הרבי סיבוב "א גוטען מועד" על הבמה. אחד החסידים מתושבי חו"ל איחל "א גוטען יום טוב" בשם בני חו"ל שאצלם עדיין נחוג יו"ט שני, והרבי השיב לו בחיוך חם. לקראת סוף הסיבוב, הבחין הרבי בבנו הילד של ישראל קורנפלד עומד גבוה מעל "שביל החלב" (המעבר המקורה המחבר בין הדירה של האדמו"ר למתחם המשפחה בבית המדרש), והרבי נעצר מיד, סימן לו ביד להיזהר, וזה אכן ירד מיד בטרם המשיך הרבי לדרכו אל הדירה.

לאחר מכן עברו הקהל למשך כשעה ורבע בין השעות 19:56 ל-21:10 להתברך בברכת החג. בהמשך, בשעה 22:20, התקבצו כ-25 עד 30 איש שלא הספיקו להיכנס בזמן, והוכנסו בקבוצות.

בתפילה כי האדמו"ר ישוב לאיתנו כמקדם לנהל עדת צאן מרעיתו עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אמן.