עם לולב ואתרוג ביד: הסרטון המצמרר של שורד השבי - לקראת החג

כמעט שנה בדיוק לאחר שהוחזק במנהרות האפלות של חמאס בעזה, ואחרי שהצליח ברגעים האחרונים של חג הסוכות בשנה שעברה לקיים את מצוות נטילת ד' מינים - שעות ספורות אחרי יציאתו מעזה - שורד השבי יוסף חיים אוחנה מפרסם סרטון לקראת חג הסוכות תשפ"ז ובו קריאה לציבור.

השנה, בניגוד לשנה שעברה, אוחנה כבר עומד כבן חורין ורכש בעצמו את ארבעת המינים לחג עבורו, כשהוא מבקש להעביר מסר חד-משמעי על חשיבות האחדות בעם.

בסרטון מרגש שפרסם לצד אביו, שחזר אוחנה את הרגעים המטלטלים שעברו עליו בשנה שעברה: "שנה שעברה, בזמן הזה בדיוק, כשאבי רכש בשבילי לולב, אני עוד הייתי במנהרות של עזה, במנהרות של החמאס. אבל חצי שעה לפני סיום החג זכיתי לברך על הלולב".

הוא המשיך: "השנה מה מיוחד? זה לא רק שאני אֶזְכֶּה לברך, אלא זה לולב שאני רכשתי, וכשאני עושה את המצווה הזאת אני חושב על דבר אחד: כמו שהכל פה מחובק ביחד, ואנחנו לוקחים ומקרבים את זה אל הלב - אני לוקח את זה לאחדות" הרי כל אחד מאיתנו הוא שונה, כמו כל אחד מהמינים פה שהוא שונה - אחד עם טעם, אחד עם ריח, אחד בלי טעם ובלי ריח, אבל הם ביחד", אמר אוחנה כשהוא אוחז בארבעת המינים.

בדבריו החותמים, הוא מפנה קריאה אישית ומרגשת לציבור הרחב בישראל: "אני רוצה לבקש מכם, עם ישראל, עכשיו שאתם מתפללים ותקנו את ארבעת המינים האלו, תתכוונו לאותה דבר, לאחדות שאנחנו צריכים. ובעזרת השם אני מאחל לנו, בזכות אחדות כזאת, שנזכה לחופש אמיתי, לגאולה ושלוות נפש. אמן כן יהי רצון".