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אזהרות שהתעלמו מהן

ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף: מצרים התקשרה לנתניהו 3 פעמים לפני הטבח בשמחת תורה

ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות, כך חשף ה"וול סטריט ג'ורנל" (פוליטי מדיני)

15תגובות
מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף הלילה (שני) כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לראש הממשלה בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה - לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות לא זכו להתייחסות. כך מסרו לעיתון גורמים רשמיים בממשלה ערבית.

השיחה שקיים כאמל עם נתניהו, שעליה לא דווח קודם לכן, היא אחת מכמה אזהרות מוקדמות שקיבלו נתניהו ובכירים ישראלים אחרים לפני המתקפה, כך לדברי הגורמים הערבים ואנשים נוספים המעורים בנושא, ששוחחו עם ה"ג'ורנל". ימים ספורים לאחר מכן פתח במתקפה הקטלנית על ישראל, שבה נהרגו כ-1,200 בני אדם ו-251 נחטפו לרצועה.

לדברי הגורמים הערבים, נתניהו עודכן גם לגבי אינדיקציות למתקפה של חמאס בשיחה שקיים בספטמבר 2023 עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, אך נראה כי "לא השתכנע". הגורמים ציינו כי האזהרות לא כללו פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית.

לשכת נתניהו לא הגיבה לשאלות מצד ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחתו של כאמל. בעבר הכחישה הלשכה כי התקיימו שיחות בין המנהיג הישראלי לבין כאמל בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר. משרדי החוץ של מצרים ושל איחוד האמירויות לא הגיבו לבקשות לקבלת תגובה.

הגורמים הערבים ציינו כי האזהרה הראשונה שהעבירו גורמים מצרים לישראל ביוני 2023 הייתה "מעורפלת". הם הזהירו את עמיתיהם הישראלים כי המצב בעזה "נפיץ", ועודדו את ישראל לשוב לשולחן המשא ומתן עם חמאס.

בחודש ספטמבר טס כאמל לישראל כדי להעביר אזהרה חמורה יותר, הוסיפו. כאמל אמר לישראלים כי המצב בעזה קשה ו"עלול להתפוצץ לכולם בפנים". אולם הבכירים הישראלים השיבו לכאמל כי המצב נמצא בשליטתם.

גורמים רשמיים בממשל הערבי הדגישו כי השיחה שקיים כאמל עם לשכת נתניהו נערכה ימים ספורים בלבד לפני הטבח. "כאמל החל לחוש דאגה", נכתב בדיווח.

בדיווח ציינו כי לצד קהיר, גם גורמים רשמיים באיחוד האמירויות הביעו דאגה גוברת בנוגע לחמאס. הם דנו ביניהם בהערכות המודיעיניות שלהם ושיתפו אותן עם ארה"ב. לדברי הגורמים הערבים, הטון של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואופי איומיו השתנו, ושירותי המודיעין הערביים זיהו פגישות תכופות בין חמאס לבין הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים קודמים על ביקור חשאי של נתניהו באיחוד האמירויות בסוף השבוע שעבר, שם נפגש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. הביקור התקיים על רקע הסערה הפוליטית בישראל סביב טענות להתרעה שהועברה לנתניהו לפני אירועי ה-7 באוקטובר.
בנימין נתניהוחמאסמצריםטבח שמחת תורהמודיעיןהשביעי באוקטובר

15 תגובות

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14
מה זה אזהרה ,כל הזמן התריעו שהמצב נפיץ ע"מ לעשות לחמאס והערבים יותר ויתורים,בואו חא נשכח את הנושא של הגדר שהפרקליטים והמשפטנים לא הסכימו שיפתחו סאש וכו נול המחבלים,ואת הערכות אמ"ן שהכל בשליטה כל נושא ההתרעות שנזכרים עכשיו זה תעמות בחירות שקרית שהשמאל מנסה לטפטף בעזה"י הימען ימשיך לשלוט הספיק התמונה
יוסי
13
נתניהו נדבק לכיסא כמו קרציה לגוף, ברור שהוא אחראי לטבח, לא ברור באיזה יחס האחריות שלו. אבל שיעוף כבר לכל הרוחות , שיצא לנו מהוורידים. שיצא לנו מהחיים . מספיק מחדלים ונזקים כבר גרם ברשלנותו
הגאון
איך מי שנבחר כל פעם מחדש נדבק לכיסא???
שי
12
לא קונה את זה. פתאום נזכרו בזה רגע לפני הבחירות, זה אומר שהאויבים רוצים שנתניהו ילך, זה סימן שהוא צריך דווקא להישאר.
שי

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