חברי רשימת 'דגל התורה', קיימו הירב (ראשון) כינוס מיוחד בסוכה של הח"כ המיועד של המפלגה יהודה ויספיש, כאשר מי שטרח ובא מיוחד למודיעין עילית, לשאת את המשא לחכי"ם, הוא ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

ראש הישיבה פתח את דבריו ואמר: ״ברשות כל המועמדים של דגל התורה אשר נמצאים פה הרב יעקב אשר ראש התנועה, הרב פינדרוס והחכי"ם החדשים הרב רוזנטל, הרב ויספיש והרב זלץ״.

״למעשה״, אמר ראש הישיבה: ״אנחנו עומדים בפני מערכה שמאז שאני נמצא בארץ ישראל, לא היה דבר כזה - אני לא יודע מה היה קודם. המצב שלנו של היהודים כיום בארץ ישראל קשה, לא היה דבר כזה״.

ראש הישיבה הוסיף ואמר: ״כל העולם נגדינו גם באמריקה שחשבנו שהם לטובתינו זה לא נכון, כמעט רוב האמריקאים כבר נגדנו״.

עוד הוסיף ראש הישיבה על ארה״ב: ״נתאר לעצמנו שיש חס ושלום מלחמה ואנחנו צריכים מאמריקה שישלחו לנו דברים לעזור לנו - הם יגידו לנו שהם לא יכולים. אנחנו צריכים היום סייעתא דשמיא גדולה של הקב"ה״.

״וכדי למנוע את החוסר סייעתא דשמיא״, הסביר ראש הישיבה: ״החוסר סייעתא דשמיא מגיע על ידי התחזקות של השמאל ואנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל. יש אנשים שאומרים זה לא כלום הם לא עושים והם לא יעשו זה לא נכון! כולם צריכים לדעת שאין מקום להתמרמרות שיש לכל אחד צריך לעשות את המקסימום של המקסימום של השתתפות בבחירות עבור ג'״.

ראש הישיבה אמר עוד: ״אי אפשר להשתמש במילים זה לא יהיה כמו שעד עכשיו לא היה. אם חס ושלום לא יהיה פה משהו גדול פחות מ-10 מנדטים שלנו זה לא טוב! זו הדרך היחידה למנוע את הכוח של השמאל בארץ ישראל זה מה שצריך לעשות״.

הגרמ"ה חתם את דבריו באומרו: ״הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד שנמצאים פה, ולכל אחד - שיעזור כמה שהוא יכול לעזור יהיה לו סייעתא דשמיא מהקב"ה ואנחנו ננצח בגדול ויהיה קידוש שם שמים״.