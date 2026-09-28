סמוך לשעה 2:00 בלילה (שני) הופץ דיווח על ניסיון מעצר של בחור ישיבה עריק בכביש בגין צפון בירושלים, כחצי קילומטר לפני היציאה למלחה, בעקבותיו הוזעקו למקום פעילי "צבע שחור".

כעבור דקות ספורות הגיעו המפגינים לכביש בגין וחסמו את הכביש במחאה על מה שסברו כי הוא ניסיון מעצר של בחור ישיבה.

אלא שלפי הפרטים שנמסרו ל'כיכר השבת', התמונה שהתבררה בהמשך שונה. מדובר בצעירים שנעצרו על ידי שוטרי תחנת מוריה לאחר מרדף, בעקבות עבירת תנועה שביצעו.

לאחר המעצר, הצעירים הזעיקו את "צבע שחור". וכך, בעקבות הדיווח הראשוני על מעצר עריק, הגיעו עשרות פעילים למקום והחלה מחאה.

בהמשך התברר כי המעצר לא היה קשור לאכיפת חוק הגיוס או לניסיון לעצור עריק, אלא כאמור לאירוע תעבורתי שהחל במרדף משטרתי בעקבות עבירת תנועה.

בסיום האירוע נרשמה גם פעילות משטרתית נגד כלי הרכב שהגיעו למקום. לפי התיעודים מהמקום, שוטרים תיעדו וצילמו לוחיות רישוי של כלי רכב שהגיעו לאזור, ובין היתר התמקדו בכלי רכב שעצרו בשול הדרך, כאשר לפי הטענה חלק מהנהגים קיבלו דו"חות.

כך, אירוע שהחל בדיווח על ניסיון מעצר של עריק והוביל להגעת מפגינים ולחסימת כביש מרכזי בירושלים, התברר בהמשך כאירוע שהרקע שלו הוא עבירת תנועה ומרדף משטרתי.