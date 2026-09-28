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חֲסִידִים וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה הָיוּ מְרַקְּדִין

כיפות סרוגות וספרדים, לצד חסידים; תיעוד עוצמתי מהשמחה בתולדות אהרן

גם השנה, כמדי חול המועד סוכות זה עשרות בשנים, הפך היכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן שבשכונת מאה שערים לאחד המוקדים הבולטים והססגוניים של שמחת החג. אל המקום נוהרים המונים מכל גווני הקשת החרדית והיהודית, המבקשים לטעום מעוצמתה של שמחת בית השואבה וימי המועד | בין החוגגים נצפו חסידים לצד ליטאים, בני תורה לצד ספרדים, וחובשי כיפות סרוגות הרוקדים באחדות נפלאה במעגלים סוערים, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה | צפו בתיעוד מליל אמש, אושפיזין דיעקב שלימתא (חסידים)

שמחת בית השואבה בתולדות אהרן
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)
שמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: מיכאל גלין)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מתולדות אהרן

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