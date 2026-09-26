תקשיבו, כי כזה סיפור עוד לא שמעתם!

היה איזה יהודי ששכב על ערש דווי, ממש גוסס ועומד להיפטר מן העולם. לפתע הוא אמר: "תביאו דחוף כיסאות עבור האושפיזין הקדושים – אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד". הנוכחים מיהרו והביאו כיסאות, וכולם התפעלו: "וואו, איזה צדיק נסתר הוא, לא ידענו!

תראו מה זה, הוא רואה את האושפיזין מגיעים אליו לפני פטירתו".

הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו.

לאחר שהבריא, הלך הבעל שם טוב לבקרו ושאל אותו: "כבוד הרב, האם באמת ראית את שבעת האושפיזין?".

ענה לו היהודי: "למען האמת, כבוד הרב, לא ראיתי אותם. ולמה עשיתי את זה? כי חשבתי לעצמי: עכשיו אני אפטר מן העולם, ויש לי בנות. מי יסתכל עליהן? מי ירצה להתחתן איתן כשהן גם יתומות וגם ללא פרוטה לנדוניה? אף אחד לא ירצה. לכן אמרתי שאני רואה את האושפיזין – כדי שיחשבו שהייתי צדיק נסתר, ואז יחטפו את הבנות שלי לחתונה אפילו בלי נדוניה". הבעל שם טוב הקדוש שמע את הדברים, נהנה מאוד ואמר שכך בדיוק צריך להילחם עם היצר הרע – עד המקום הכי נמוך.