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אמת מה נהדר • מראות קודש מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש ויז'ניץ

רגעים מרוממים ונשגבים מיום הכיפורים במחיצת האדמו"ר מויז'ניץ |גלריה מיוחדת ממראות הוד, החל מתשליך בפארק בגין, מצות כיסוי הדם, שחרית ולחיים ערב יום הקדוש, שולחן הטהור ערב יום הקדוש, כל נדרי, מעריב הבדלה בסיום הצום, קידוש לבנה והטיש במוצאי יום הקדוש (חסידים)

ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי יו"כ בחצה"ק ויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)

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יום הכיפוריםהאדמו"ר מויזניץ

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