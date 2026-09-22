יסכימו להתקפל? מאחורי הקלעים: הממשלה מפעילה לחץ על האופוזיציה - רגע לפני הבחירות הממשלה מפעילה לחץ על האופוזיציה לתמוך בשתי הצבעות שיתקיימו בימים הקרובים, בנוגע לתווי המזון המזוהים עם ש"ס ומימון הילולת מירון | כל הפרטים על הדרמה המתרחשת מאחורי הקלעים (חדשות)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 19:44