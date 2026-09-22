הממשלה מפעילה לחץ על חברי האופוזיציה לקראת ההצבעה הצפויה בכנסת, כאשר על הפרק עומד מימון תווי המזון המזוהים עם יו״ר ש״ס אריה דרעי והתקצוב הנדרש להילולת מירון.
לפי הפרסום ב״דה מרקר״, הממשלה מבקשת מהאופוזיציה לתמוך מחר במימון שני המהלכים, כאשר במקביל עומד על הפרק גם תקצוב שיגור הודעות לבוחר לקראת הבחירות.
המאבק סביב התקציב מתנהל על רקע ההיערכות לבחירות והוויכוח בין הקואליציה לאופוזיציה על סדרי העדיפויות התקציביים בתקופה הקרובה.
במרכז הסוגיה עומדים שני תקציבים בעלי משמעות ציבורית ופוליטית: תווי המזון שמקדם דרעי והתקציב הנדרש לקיום ההילולה במירון, לצד הצורך לממן את מערך ההודעות לבוחר לקראת מערכת הבחירות.
ההצבעה בכנסת צפויה להבהיר כיצד יתנהלו הצדדים סביב חבילת התקציבים ומה תהיה עמדת האופוזיציה ביחס לדרישות הממשלה.
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