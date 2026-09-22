נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הקמת מנהרת מסוקים חדשה בבית הלבן, אך האודיו בדבריו נותק והמיקרופון היחיד של הבית הלבן כבה בעת שעמד לצאת במטוס מארין 1 לניו יורק, ללא נוכחות של צוות עיתונאים שיסקר את האירוע. האירוע התרחש על רקע סכסוך מתמשך בין הבית הלבן לבין צוות העיתונאים המקומי.

טראמפ אסר לאחרונה על כניסת גופי תקשורת בולטים כמו CNN, MS NOW ו-פוליטיקו לשטחי הבית הלבן בטענה שהם מקדמים חדשות כזב. בתוך כך, גופי התקשורת שנפגעו מהאיסור הגישו תביעה משפטית הדורשת להשיב להם את הגישה, בטענה שמדובר בפגיעה קשה בחופש הביטוי המעוגן בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית.

בתגובה לביטול אישורי הכניסה, לתביעות המשפטיות ולחרמות מצד התקשורת המסורתית, הבית הלבן השיק ערוץ שידור חי חדש ביוטיוב שנועד להעביר ישירות הודעות לציבור הרחב. בעוד שמבקרים טוענים כי מדובר בהקמת כלי תקשורת ממלכתי, תומכים מברכים על המהלך שמאפשר לעקוף את מה שהם מכנים תקשורת ממסדית מוטה.

בסביבת הנשיא מגן על ההחלטה למנוע כניסת גופים מסוימים ומבהירים כי הדבר נעשה במסגרת הכללים המקובלים. "אף נשיא אינו מחויב לארח כלי תקשורת עוין בשטחי הבית הלבן. הגישה תמיד הייתה זכות יתר, והנשיא טראמפ אוכף את הכלל", נמסר בהצהרה רשמית מטעם הבית הלבן.

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בנוסף, טראמפ עצמו תקף בחריפות את כלי התקשורת המרכזיים על רקע האירועים האחרונים והמתיחות הגוברת סביב סיקור הממשל. "עם תקשורת כל כך מושחתת ומעוקמת, איך ניצחתי בסחף שכזה? משום שלתקשורת אין שום אמינות, וזה דבר רע מאוד עבור המדינה שלנו!", אמר הנשיא בהתייחסו למצב.