קרוב ל-130 מנהיגי עולם מתכנסים בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק לאירוע השנתי המרכזי, במקביל לצעדים קיצוניים בהם נקט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד הארגון, כולל קיצוצים עמוקים במימון ופרישה מעשרות סוכנויות של האו"ם.

האירוע, המתקיים בצל מלחמות מתמשכות במזרח התיכון ובאוקראינה ודיונים על סיכוני בינה מלאכותית, מלווה בתחושת אי-וודאות גם בשל העובדה שמזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מסיים את תפקידו השנה ללא יורש מוסכם באופק.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לעלות לנאום בשעה 16:45 שעון ישראל בעצרת הכללית ולהציג עמדה נוקשה, כאשר ברקע נרשמת דרמה דיפלומטית סביב איראן.

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארצות הברית פתוחה לשיחות עם ניראן במסגרת הכינוס, ואמר כי "אנחנו פתוחים לזה. אני לא חושב ששום דבר מתוכנן בנקודה זו, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי ולהשיג בסופו של דבר את המטרה של כל זה". במקביל, בכיר איראני מסר כי ארצו עשויה לפתוח מחדש את מיצרו הורמוז לשילוח בתוך ימים אם תוסרנה ההגבלות האמריקאיות, והגדיר את הפסגה כהזדמנות פז לדיפלומטיה.

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דוברת הלבן הלבן אנה קלי הדגישה לקראת הנאום כי טראמפ לבדו "החזיק באומץ" להתעמת עם תוכנית הגרעין האיראנית וכי הושגו כלל היעדים שהוצבו, בניגוד לביקורת לפיה העימות הפך לסטגנציה ממושכת.

מלבד זאת, טראמפ צפוי לפגוש את מנהיגי דנמרק וגרינלנד כדי לחתום על הסכם להרחבת הנוכחות הצבאית האמריקאית באי, מהלך שלדבריו יעניק לוושינגטון "שליטה קבועה", בעוד שנשיא סין שי ג'ינפינג בוחר לדלג על האו"ם ולהגיע ישירות לפגישה עם טראמפ בוושינגטון.

שבוע הדיפלומטיה יכלול שורת נאומי מפתח מרכזיים, בהם נאומו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן ביום רביעי, ונאומו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביום חמישי. מנגד, נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס לא קיבל ויזה מארצות הברית וצפוי לשאת דברים באמצעות וידאו, בעוד ברזיל פותחת כמסורת את רשימת הנואמים הרשמית באירוע המרכזי.