"תתבייש על התמיכה בחמאס": נתניהו בארטילריה נגד ממדאני

נתניהו נגד ממדאני - צילום: דוברות רה"מ נתניהו נגד ממדאני | צילום: צילום: דוברות רה"מ 10 10 0:00 / 0:20

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שלישי) בחריפות לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, לאחר שהאחרון כינה אותו "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח העם המחריד של הפלסטינים". התגובה מגיעה על רקע הגעתו הצפויה של נתניהו לעצרת הכללית של האומות המאוחדות בניו יורק.

"תתבייש לך ממדאני, על התמיכה במפלצת הטרור של חמאס, שטבחו בבני עמנו", מסר נתניהו בתגובתו החריפה. "תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאו"ם, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני מגיע לחשוף את האמת עליך".

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני ( צילום: שאטרסטוק )

ההתבטאויות של ממדאני נגד ראש הממשלה הישראלי אינן חדשות. כבר בחודש יולי האחרון קרא ממדאני לתושבי ניו יורק המתנגדים לנתניהו לממש את זכותם להפגין בעת ביקורו בעיר. "אחד מיסודות העיר שלנו הוא המחאה", אמר אז. תעלומה באוסטרליה: דמות מפחידה נצפתה על גג מבנה מפורסם | צפו אריה רוזן | 14:14 בריאיון שהעניק ממדאני לרשת CNN זמן קצר לאחר פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, חזר ראש העיר על עמדתו החריפה. "כשמדובר בבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא - פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני", אמר. עם זאת, הוא הבהיר כי אין לו את הסמכות המשפטית לעצור את ראש הממשלה הישראלי במהלך ביקורו בעיר.

ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

ממדאני התייחס גם לסמכותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. "אם בית הדין הפלילי הבינלאומי קובע שמישהו ראוי למעצר בשל הפרת חוקים אלו, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל לכך?", שאל. "ואני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין", הוסיף.

יצוין כי תשעה חודשים לאחר שנכנס לתפקידו כראש עיריית ניו יורק, ממדאני עדיין לא קיבל סיווג ביטחוני פדרלי. העיכוב המתמשך מגביל את יכולתו לקבל תדרוכים על מידע מסווג הנוגע לאיומי טרור ולסיכונים ביטחוניים המרחפים על העיר. המצב הופך לרגיש עוד יותר על רקע פתיחת העצרת הכללית ה-81 של האו"ם בניו יורק.

נתניהו הדגיש כי בכוונתו לנאום באו"ם ולהציג את עמדת ישראל, תוך התייחסות ישירה לטענותיו של ראש העיר. הדברים מגיעים על רקע התבטאויות חוזרות ונשנות של ממדאני נגד נתניהו וישראל.