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אחרי פגישה עם טראמפ

ממדאני שב לתקוף: "נתניהו פושע מלחמה" - אבל מודה שאין לו סמכות לעצור אותו

ראש עיר ניו יורק חזר לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בריאיון ל-CNN • הדגיש כי אין לו סמכות לעצור את נתניהו עם הגעתו לעיר | ההתבטאויות החריפות (בעולם)

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ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק)

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, חזר לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בריאיון שהעניק לרשת CNN, זמן קצר לאחר פגישה שקיים עם הנשיא דונלד טראמפ. ממדאני כינה את נתניהו "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח עם", אך הבהיר כי אין לו את הסמכות לעצור אותו עם הגעתו לניו יורק.

"כשמדובר בבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא - פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא נגד העם הפלסטיני", אמר ממדאני בריאיון. עם זאת, הוא הוסיף והבהיר כי למרות עמדתו החריפה, אין לו את הסמכות המשפטית לעצור את ראש הממשלה הישראלי במהלך ביקורו בעיר.

ממדאני התייחס גם לסמכותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. "אם בית הדין הפלילי הבינלאומי קובע שמישהו ראוי למעצר בשל הפרת חוקים אלו, מי אנחנו שנאמר שמישהו צריך להיות מעל לכך?", שאל ראש העיר. "ואני חושב שברור מאוד שכולם צריכים לתת את הדין", הוסיף.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שממדאני תוקף את ראש הממשלה הישראלי. כבר בחודש יולי האחרון קרא ממדאני לתושבי ניו יורק המתנגדים לנתניהו לממש את זכותם להפגין בעת ביקורו בעיר. "אחד מיסודות העיר שלנו הוא המחאה", אמר אז, והדגיש כי ניו יורק תמשיך להיות מקום שבו ניתן לממש את חופש הביטוי.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את ממדאני בעקבות קריאותיו להפגנות. "במקום לקבל את מנהיגי העולם ולוודא שהעיר מתפקדת כראוי, הוא עושה בדיוק את ההפך", אמר דנון לפוקס ניוז. "הוא מסית, הוא זורע כאוס בעיר". לדבריו, הקריאות להפגנות לא ישפיעו על הביקור: "זה לא ירתיע אותנו. ראש הממשלה יגיע, ינאם וייצג את האומה שלנו".
בנימין נתניהוניו יורקזוהראן ממדאני

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