סרטון חדש שפורסם השבוע חושף את הרגעים שקדמו לשריפת הענק הקטלנית בצ'לן הילס במדינת וושינגטון.
בתיעוד שפרסמה המשטרה נראים כמה צעירים כשהם נוסעים בארגז של טנדר ומדליקים זיקוקים בזה אחר זה, כאשר חלקם נורים לעבר רכב חולף ואחרים לכיוון הכביש והצמחייה היבשה שבצדו. הרשויות טוענות כי הזיקוקים הם שהציתו את השריפה.
האירוע התרחש מעט אחרי חצות ב־4 ביולי, בכביש 97 באזור אורונדו. לפי מסמכי החקירה, אחד הצעירים החזיק מתקן זיקוקים מסוג "Trooper Turret", המורכב משמונה נרות רומיים ויכול לשגר עד 240 מטחים בתוך כ־46 שניות. זמן קצר לאחר ירי הזיקוקים נראו להבות בצמחייה היבשה לצד הכביש.
האש התפשטה במהירות והפכה לשריפת ענק. היא כילתה כ־40.4 קילומטרים רבועים, השמידה יותר מ־100 מבנים, בהם 19 בתים, וגרמה לנזק שהוערך ביותר מ־6 מיליון דולר. שישה כבאים נפצעו במהלך פעולות הכיבוי.
במהלך המנוסה מהאש נהרג רוברט ליסטר, תושב אורונדו בן 69. מכוניתו סטתה מהכביש ונלכדה בלהבות, וגופתו נמצאה בתוכה למחרת.
החקירה הובילה למעצרו של מייקל יאקימוב, בן 18 מקנט, שלפי הרשויות הוא האדם שנראה בתיעוד כשהוא יורה את הזיקוקים. הוא מואשם, בין היתר, בהריגה מדרגה ראשונה ובהצתה מדרגה ראשונה. חמישה אנשים נוספים שהיו מעורבים לכאורה באירוע עדיין נמצאים בחקירה.
0 תגובות