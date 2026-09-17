סרטון חדש שפורסם השבוע חושף את הרגעים שקדמו לשריפת הענק הקטלנית בצ'לן הילס במדינת וושינגטון.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראים כמה צעירים כשהם נוסעים בארגז של טנדר ומדליקים זיקוקים בזה אחר זה, כאשר חלקם נורים לעבר רכב חולף ואחרים לכיוון הכביש והצמחייה היבשה שבצדו. הרשויות טוענות כי הזיקוקים הם שהציתו את השריפה.

האירוע התרחש מעט אחרי חצות ב־4 ביולי, בכביש 97 באזור אורונדו. לפי מסמכי החקירה, אחד הצעירים החזיק מתקן זיקוקים מסוג "Trooper Turret", המורכב משמונה נרות רומיים ויכול לשגר עד 240 מטחים בתוך כ־46 שניות. זמן קצר לאחר ירי הזיקוקים נראו להבות בצמחייה היבשה לצד הכביש.