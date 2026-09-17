 דלג לתוכן הראשי
תקרית מזעזעת

צפו: תיעדו את עצמם יורים זיקוקים מרכב נוסע - וגרמו למוות של בן 69

תיעוד חדש של המשטרה חושף כיצד זיקוקים נורו מטנדר נוסע דקות לפני פרוץ שריפה קטלנית

הצעירים יורים זיקוקים תוך כדי נסיעה
הצעירים יורים זיקוקים תוך כדי נסיעה (צילום: Douglas County Sheriff's Office)

סרטון חדש שפורסם השבוע חושף את הרגעים שקדמו לשריפת הענק הקטלנית בצ'לן הילס במדינת וושינגטון.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראים כמה צעירים כשהם נוסעים בארגז של טנדר ומדליקים זיקוקים בזה אחר זה, כאשר חלקם נורים לעבר רכב חולף ואחרים לכיוון הכביש והצמחייה היבשה שבצדו. הרשויות טוענות כי הזיקוקים הם שהציתו את השריפה.

האירוע התרחש מעט אחרי חצות ב־4 ביולי, בכביש 97 באזור אורונדו. לפי מסמכי החקירה, אחד הצעירים החזיק מתקן זיקוקים מסוג "Trooper Turret", המורכב משמונה נרות רומיים ויכול לשגר עד 240 מטחים בתוך כ־46 שניות. זמן קצר לאחר ירי הזיקוקים נראו להבות בצמחייה היבשה לצד הכביש.

מימין מייקל יאקילוב, משמאל השריפה שפשטה (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

האש התפשטה במהירות והפכה לשריפת ענק. היא כילתה כ־40.4 קילומטרים רבועים, השמידה יותר מ־100 מבנים, בהם 19 בתים, וגרמה לנזק שהוערך ביותר מ־6 מיליון דולר. שישה כבאים נפצעו במהלך פעולות הכיבוי.

במהלך המנוסה מהאש נהרג רוברט ליסטר, תושב אורונדו בן 69. מכוניתו סטתה מהכביש ונלכדה בלהבות, וגופתו נמצאה בתוכה למחרת.

החקירה הובילה למעצרו של מייקל יאקימוב, בן 18 מקנט, שלפי הרשויות הוא האדם שנראה בתיעוד כשהוא יורה את הזיקוקים. הוא מואשם, בין היתר, בהריגה מדרגה ראשונה ובהצתה מדרגה ראשונה. חמישה אנשים נוספים שהיו מעורבים לכאורה באירוע עדיין נמצאים בחקירה.
שריפהתיעודסרטון ויראליוושינגטוןזיקוקים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר