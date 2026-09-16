שיעור טיסה טראומטי: המסוק הסתחרר והתרסק לעיני המצלמות

במהלך שיעור טיסה בשדה התעופה האזורי סידר סיטי ביוטה, מסוק מסוג Bell 206 איבד שליטה והחל להסתחרר, לפני שפגע שוב ושוב בקרקע.

לפי הדיווח, המדריך לטיסה איבד שליטה במסוק בזמן שביצע התאמה למווסת המנוע, והמסוק נע לאחור, איבד גובה ופגע במסלול. לאחר הפגיעה הוא התרומם שוב, הסתחרר והתרסק פעם נוספת, כאשר חלק מהזנב שלו נתלש במהלך האירוע.

התאונה התרחשה ב־23 במאי, אך סרטון ממצלמות האבטחה פורסם רק כעת על ידי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארה״ב (NTSB), במסגרת הדוח על האירוע.

על המסוק היו מדריך ותלמיד, ושניהם נפצעו באורח קל בלבד. לפי ממצאי החקירה, לא נמצאה תקלה מכנית, והגורם לתאונה היה אובדן שליטה במהלך פעולות ריחוף.