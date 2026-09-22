 דלג לתוכן הראשי
בגלל טעות אחת

כפסע ממלחמת עולם: צבא ארה"ב תכנן להפציץ ספינה סינית

מערכת בינה מלאכותית זיהתה בטעות מטען בספינה סינית כרכיבים הקשורים לתוכנית גרעין. בצבא האמריקאי כבר נערכו לפעולה, אך בדיקה נוספת עצרה את האירוע

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
משחתת טילים אמריקאית בתרגיל, אילוסטרציה (צילום: U.S. Navy)

דיווח מודיעיני שהופק בסיוע מערכת בינה מלאכותית כמעט הוביל באביב האחרון לעימות צבאי בין ל.

לפי הדיווח של רשת CNN, במהלך המלחמה בין ארה״ב ל הופץ בצבא האמריקאי מידע שלפיו ספינה סינית שעברה במזרח התיכון נושאת רכיבים הקשורים לתוכנית נשק גרעיני.

הדיווח עורר בהלה במערכת הביטחון האמריקאית, והצבא החל להיערך ליירוט הספינה. לפי גורמים ששוחחו עם CNN, אנשי צבא כבר נערכו לעלות עליה וכלי טיס אמריקאיים היו באוויר לקראת הפעולה.

אלא שלפני שהמבצע יצא לדרך, גורמים בכירים בדקו מחדש את המידע וגילו בעיה קריטית: הדיווח נוצר בסיוע צ'אטבוט של בינה מלאכותית, שטעה בזיהוי המטען שעל הספינה.

לפי הדיווח, אנליסט בפיקוד המבצעים המיוחדים הזין למערכת שילוב של מידע מודיעיני ומידע גלוי, כולל פרטים ממסמכי המטען של הספינה. מערכת ה־AI פירשה את הנתונים באופן שגוי, והמידע הפך בהמשך לחלק מדוח מודיעיני שהופץ בצבא.

בסופו של דבר, הטעות התגלתה לפני שהפעולה יצאה לפועל. אך האירוע ממחיש עד כמה מידע שגוי שנוצר בעזרת בינה מלאכותית עלול להתקדם במהירות ממסך של אנליסט אל מקבלי ההחלטות – ובמקרה הזה, כמעט עד עימות בין שתי מעצמות.
ארה"באיראןמלחמהסיןבינה מלאכותית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר