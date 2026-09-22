בראשות האדמו"ר הרחיקו עד המדבר: החסידים הירושלמים השליכו את עוונותיהם באגם במעלה אדומים האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק יצא עם קהל חסידיו אל עבר האגם במעלה אדומים לעריכת 'תשליך' | האדמו"ר אמר את התפילות בהתעוררות עצומה, כשמאות החסידים מצטרפים ברגש | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:39