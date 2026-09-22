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בראשות האדמו"ר

הרחיקו עד המדבר: החסידים הירושלמים השליכו את עוונותיהם באגם במעלה אדומים

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק יצא עם קהל חסידיו אל עבר האגם במעלה אדומים לעריכת 'תשליך' | האדמו"ר אמר את התפילות בהתעוררות עצומה, כשמאות החסידים מצטרפים ברגש | חיים גולדברג מגיש תיעוד (חסידים)

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האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)
האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בתשליך (צילום: חיים גולדברג - פלאש 90)

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האדמו"ר מתולדות אברהם יצחקמעלה אדומיםתשליך

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