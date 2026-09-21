עם יציאת היום הקדוש, התכנסו ההמונים בראשות הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, למעמד ברכת הלבנה והבדלה במוצאי יום הכיפורים.

הראש"ל השתתף במעמד כשהוא לבוש ועטור בגלימה לבנה ומצנפת לבנה – מלבושי הקודש הייחודיים השמורים עמו אך ורק לעבודת יום הכיפורים, המשרים הוד והדר מיוחד על מעמדי התפילה ומוצאי החג.

במהלך היום הקדוש כולו שהה הראשון לציון במלון 'שערי ירושלים' בבירה, שם התכנסו המוני תלמידיו וחסידיו המגיעים מדי שנה מכל רחבי הארץ כדי לשהות במחיצתו ולסתופף בצלו ביומא דכיפורי.

בשיאם של רגעי הרחמים והסליחות, עבר הראש"ל לפני התיבה ושימש כשליח ציבור בתפילות הרמות של מוסף ונעילה, בהתרגשות רבה ובדמעות שליש.

עם תום תפילת נעילה ותקיעת השופר, יצאו המתפללים בראשות הגר"ש עמאר לאמירת ברכת הלבנה בהתרוממות הרוח, ולאחר מכן נערך מעמד ההבדלה וחלוקת ברכת השנים לציבור הרחב.