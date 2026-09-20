בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצום

רבה הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, הוביל את מעמד הסליחות האחרון בערב יום הכיפורים בבית הכנסת המרכזי בטהרן. המעמד התקיים בבית הכנסת 'יוסף אבאד', שהיה מלא וגדוש במתפללים רבים שהגיעו לקראת כניסת הצום.

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במהלך התפילות קיימו הנוכחים גם את סדר התרת הנדרים המסורתי לקראת יום הדין. הרב גראמי, המכהן כרבה הראשי של הקהילה היהודית באיראן, הנחה את המתפללים במעמד הרוחני המרגש.

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בית הכנסת 'יוסף אבאד' משמש כמרכז רוחני מרכזי לקהילה היהודית בטהרן, המונה כ-20,000 נפש. הקהילה, הוותיקה והמאוחדת, ממשיכה לקיים את מסורת ישראל גם תחת משטר דורסני.

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