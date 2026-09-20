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ערב יום הכיפורים

בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצום

רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי הוביל את מעמד הסליחות האחרון • בית הכנסת יוסף אבאד בטהרן היה גדוש במתפללים | התיעוד המיוחד מלב הבירה האיראנית (חרדים)

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רבה הראשי של , הרב יהודה גראמי, הוביל את מעמד הסליחות האחרון בערב יום הכיפורים בבית הכנסת המרכזי בטהרן. המעמד התקיים בבית הכנסת 'יוסף אבאד', שהיה מלא וגדוש במתפללים רבים שהגיעו לקראת כניסת הצום.

במהלך התפילות קיימו הנוכחים גם את סדר התרת הנדרים המסורתי לקראת יום הדין. הרב גראמי, המכהן כרבה הראשי של הקהילה היהודית באיראן, הנחה את המתפללים במעמד הרוחני המרגש.

בית הכנסת 'יוסף אבאד' משמש כמרכז רוחני מרכזי לקהילה היהודית בטהרן, המונה כ-20,000 נפש. הקהילה, הוותיקה והמאוחדת, ממשיכה לקיים את מסורת ישראל גם תחת משטר דורסני.

הרב גראמי ידוע בפעילותו הרוחנית למען הקהילה היהודית באיראן. בעבר הוא הוביל את קריאת מגילת איכה וקינות בתשעה באב באותו בית כנסת, והשתתף בוועידה היסטורית בבריסל עם רבנים ממדינות מוסלמיות.

המעמד המרגש בטהרן מהווה עדות נוספת לעוצמת הרוח היהודית ולדבקות במסורת, גם במקומות שבהם נדרשת גבורה מיוחדת כדי לקיים את החגים והמועדים בפרהסיה.
איראןיום כיפורסליחותיום הכיפוריםטהרןהתרת נדריםהרב יהודה גראמייהדות איראן

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