( צילום: איחוד הצלה )

דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח ראשוני על ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. על פי הדיווח, בוצע ירי מכלי רכב לעבר אזרחים במעיין עין רעייה, סמוך לנווה צוף. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.

מדובר ככל הנראה בירי מרכב חולף לעבר יהודים שטבלו במעיין כדי להיטהר בערב יום כיפור. כוחות צה"ל קפצו לנקודה מיד לאחר קבלת הדיווח, ופועלים בזירה לאיתור המחבל ולטיפול באירוע. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל נמלט מהזירה. בהמשך לדיווח שהתקבל על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. כוחות צה"ל רבים פתחו במרדף אחר המחבל, ומבצעים חסימות במרחב.

- צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:05 ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

ארגון זק"א מסר כי התקבל דיווח ראשוני על אירוע פיגוע, ירי מכלי רכב לעבר אזרחים במעיין עין רעייה. על פי הדיווח, ישנו מספר נפגעים במקום. צוותי זק"א נמצאים בדרכם לזירה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני בזירה לפצוע אנוש (כבן 30).

ארגון הצלה יהודה ושומרון ללא גבולות מסר עדכון כי דווח על פצוע קשה מחוסר הכרה אחד בנקודה. כוחות הארגון נמצאים בדרכם לזירת האירוע לסיוע ולטיפול בפצוע.

מרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין היה בחודשים האחרונים זירה למספר אירועי ירי ופיגועים. כוחות הביטחון פעלו באזור במסגרת פעילות מבצעית נרחבת לסיכול טרור, שכללה הריסת בתי מחבלים ומעצרי מבוקשים.

יהודה ארד ומוטי פת חובשי איחוד הצלה מסרו: מוקד איחוד הצלה הזניק אותנו לזירת פיגוע ירי סמוך למעיין עין ריא. בסיוע צוותי רפואה של צה"ל הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר (כבן 30) שנפצע באורח אנוש ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים".