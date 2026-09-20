תיעוד מטריד: מחבלים חצו את הקו הצהוב והגיעו עד לעמדות צה"ל

בשבועיים האחרונים נרשמו שני אירועים חריגים ומדאיגים ברצועת עזה, במסגרתם הצליחו חשודים פלסטינים לחצות את המרחב המאובטח ולהתקרב מרחק קצר מאוד מעמדות צה"ל ואף מאזור הש"ג של מוצבים צבאיים. התיעודים מהשטח, יחד עם עדויות של גורמי ביטחון, מעלים שאלות קשות לגבי רמת הערנות של הכוחות והמדיניות הננקטת כלפי חשודים המתקרבים ל"קו הצהוב".

האירוע המרכזי שעורר סערה תועד במצלמות האבטחה ונחשף בסרטון שפורסם לאחרונה. בתיעוד נראה בבירור חשוד פלסטיני שהצליח לחצות את קו ההגנה המכונה "הקו הצהוב", ולהתקדם מאות מטרים באין מפריע לעבר כוחות צה"ל. החשוד תועד כשהוא משוטט בין הכלים הצבאיים החונים במקום, ומתקדם עד לקרבת עמדת השמירה, כל זאת מבלי שהכוחות במקום הבחינו בו בשלבים הראשונים.

על פי התיעוד, בשלב מסוים זיהה הלוחם ששמר בעמדה תנועה חריגה מחוץ למוצב. כאשר הפנה את מבטו, הוא הבחין במחבל שמציץ לעברו מבין הכלים. הלוחם הבין מיד כי מדובר באדם חשוד ופתח לעברו באש, אולם ניכר היה כי תפעול האירוע בשניות הראשונות היה מורכב.

תקרית זו מצטרפת לאירוע נוסף שהתרחש לאחרונה בגזרה, בו מחבל חצה את הקו הצהוב והצליח להגיע עד למרחק של כ-100 מטרים בלבד ממוצב צה"לי. גם במקרה זה, חיילי צה"ל שזיהו את החשוד פתחו לעברו בירי. בעוד שגורמים בשטח טענו כי בשני המקרים החשודים הצליחו להימלט בחזרה לשטח שבשליטת חמאס, בצה"ל מציגים תמונת מצב שונה לחלוטין לגבי סיום התקריות.

הקלות שבה הצליחו החשודים, ככל הנראה ללא נשק חם, להתקרב למתקנים צבאיים רגישים, מעוררת ביקורת חריפה בקרב דרגי השטח. גורם ביטחוני באזור עוטף עזה מתח ביקורת נוקבת על המדיניות המאפשרת תנועה במרחבים הסמוכים לקו ההגנה. לדבריו: "כאשר נותנים להם להסתובב חופשי ליד הקו הצהוב, ברור שהם יגיעו לכוחות. בסוף נשלם על כך מחיר כבד".

במקביל לביקורת, במערכת הביטחון מגבשים תמונת מצב מודיעינית לגבי מניעי האירועים. ההערכה הרווחת בצה"ל היא שלא מדובר בטעויות ניווט אקראיות, אלא בניסיון מכוון ושיטתי של ארגון הטרור חמאס לבחון את קווי ההגנה הישראליים. באמצעות שליחת מחבלים שאינם חמושים, בארגון מנסים ללמוד את זמני התגובה של החיילים, לבחון את פריסת הכוחות בשטח, ולאסוף מודיעין טקטי יקר ערך כהכנה לאפשרות של מתקפה עתידית מאורגנת נגד המוצבים במרחב.

בצה"ל מתייחסים לאירועים בכובד ראש, אך דוחים את הטענות כי החשודים הצליחו לחדור לתוך המתקנים הצבאיים או להימלט ללא פגע. מדובר צה"ל נמסר תגובה מפורטת: "האירועים תוחקרו והופקו מהם לקחים. באף אחד מהמקרים המדוברים לא בוצעה חדירה למוצב צבאי. באירוע הראשון, בוצע נוהל מעצר חשוד שבסופו החשוד נעצר והועבר לחקירה. באירוע השני, החשוד חוסל טרם הגעתו למוצב".