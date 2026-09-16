תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה (צילום: לפי סעיף 27א)
במהלך פעילות צבאית
תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה • צפו
כוחות צה"ל פעלו הלילה (שלישי) בכפר יטא, שבדרום חברון | תושבים ערבים תיעדו לראשונה כוחות מיוחדים של הקומנדו כשהם משתלשלים ממסוק על גג מבנה במהלך הפעילות • צפו בתיעוד (צבא)
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