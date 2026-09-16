 דלג לתוכן הראשי
במהלך פעילות צבאית

תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה • צפו

כוחות צה"ל פעלו הלילה (שלישי) בכפר יטא, שבדרום חברון |  תושבים ערבים תיעדו לראשונה כוחות מיוחדים של הקומנדו כשהם משתלשלים ממסוק על גג מבנה במהלך הפעילות • צפו בתיעוד (צבא)

3תגובות
תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה
תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה (צילום: לפי סעיף 27א)
צה"לחברוןמסוקיטא
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חיילי צה"ל הקדושים מוסרים נפשם וגופם ממש להושיע את עם ישראל.
אלי
1
יש לנו מסוק חשמלי, כמעט ולא נשמע
רפאל
שומעים את הרוטורים שחותכים את האוויר איינשטיין
וריטאסיום

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר