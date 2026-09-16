במהלך פעילות צבאית תיעוד חריג: לוחמי קומנדו משתלשלים ממסוק על גג מבנה • צפו כוחות צה"ל פעלו הלילה (שלישי) בכפר יטא, שבדרום חברון | תושבים ערבים תיעדו לראשונה כוחות מיוחדים של הקומנדו כשהם משתלשלים ממסוק על גג מבנה במהלך הפעילות • צפו בתיעוד (צבא)