לוחמי משמר הגבול של עוטף ירושלים, בשיתוף פעולה הדוק ומבצעי עם תצפיתניות צה"ל מיחידה 636, סיכלו אמש ניסיון חדירה של עשרה שוהים בלתי חוקיים לתחומי מדינת ישראל.

האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר תצפיתניות היחידה, האמונות על סריקת תא השטח והביטחון השוטף בגזרה, זיהו תנועה חשודה של קבוצת אנשים אשר חצתה את מרחב מכשול התפר באזור ביר נבאללה לכיוון השטח הישראלי. הזיהוי המהיר אפשר פתיחה מיידית של נוהל מבצעי עוד בטרם הספיקו החשודים להתרחק מהאזור.

מיד עם קבלת ההתרעה המבצעית בחמ"ל, הוקפצו לגזרה כוחות מבצעיים של מג"ב עוטף ירושלים. הלוחמים החלו בפעולות סריקה ואיתור נרחבות בשטח תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובכוונה רציפה ומדויקת מצד התצפיתניות, שעקבו ללא הרף אחר תנועת החשודים מחדר המלחמה. המעקב הרציף נמשך לאורך כל מסלול תנועתם של החשודים בשטח הפתוח ובתוך המרחב הבנוי, עד לרגע שבו זוהו כשהם עולים לתוך רכב הסעות שהמתין במיוחד כדי לאסוף אותם באחד הרחובות הסמוכים.

בתיעוד הדרמטי שפרסמה המשטרה, מתוך אמצעי התצפית והמעקב, ניתן לראות את רכב החשודים מסומן בעיגול אדום כשהוא נע על גבי הגבעות והשטח הפתוח הסמוך לחומת ההפרדה במרחב ביר נבאללה. בהמשך הסרטון התיעוד עובר למבט אווירי לילי מפורט מעל האזור המיושב, בו נראה רכב הסעות לבן כשהוא נחסם ונסגר מכל עבריו על ידי רכבי שטח צבאיים ורכבי מג"ב שהגיחו במהירות לרחוב הצר והביאו לעצירתו המלאה והפתאומית.

עם חסימת הרכב בשטח, פרצו אליו לוחמי מג"ב במהירות, השתלטו על יושביו ובצעו בדיקה קפדנית של כלל הנוסעים. בבירור הראשוני בשטח התברר כי כל עשרת הנוסעים הינם תושבי יהודה ושומרון שנכנסו לשטח ישראל ללא אישורי כניסה או שהייה כחוק. נהג הרכב, שנחשד בהסעת השוהים הבלתי חוקיים תמורת תשלום ובאופן שמסכן את ביטחון המדינה, נעצר אף הוא במקום. כלל החשודים והמסיע נעצרו ונלקחו להמשך חקירה באגף החקירות של מג"ב עוטף ירושלים, כאשר במערכת הביטחון מדגישים כי המאבק בתופעת השב"חים והמסיעים ימשיך ביתר שאת במטרה למנוע סכנות ביטחוניות ופליליות.