פעילות נחושה של תצפיתניות צה"ל מיחידה 636 ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים הובילה לסיכול נסיון חדירה לשטח ישראל. עשרה פלסטינים שחצו את גדר ההפרדה זוהו בזמן אמת, נעקבו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ונעצרו יחד עם הנהג המסיע ברחובות הכפר. התיעוד הדרמטי ממצלמות התצפית והרחפנים חושף את מהלך המעצר שלב אחר שלב (בארץ)
צה״ל נלחם כעת ברחבי יו"ש, ומיפה את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע ברעננה | בנוסף, נערך מבצע רחב לסיכול טרור במחנה הפליטים טולכרם | צה״ל, שב״כ ומג״ב עצרו הלילה 26 מבוקשים ביהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים | תיעוד מהפעילות (חדשות בארץ)