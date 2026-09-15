מהישיבה לעסקת ענק: החרדי מצפת רכש את ACE, אוטו דיפו וביתילי

רונן גנון ( צילום: יחצ )

מהעולם החרדי בצפת אל אחת מעסקאות הקמעונאות הגדולות של התקופה: הממונה על התחרות אישר את העסקה שבמסגרתה רונן גנון, איש עסקים חרדי ותושב צפת, רוכש את השליטה במולטי ריטייל, החברה שמפעילה את רשתות ACE, אוטו דיפו, ביתילי ואורבן.

גנון ישלם כ־173 מיליון שקל עבור 72.3% ממניות החברה, בעסקה שמעריכה את שווי מולטי ריטייל בכ־238 מיליון שקל. המהלך הופך את גנון לאחד השחקנים הבולטים בענף הקמעונאות בישראל, והוא עשוי להיות רק תחילתה של התרחבות משמעותית. לצד השליטה החדשה במולטי ריטייל, גנון מחזיק ב־50% מרשת זול סטוק, לאחר שרכש את חלקו מידי יוחננוף בשנה שעברה. אם החזון של גנון יתממש, הקבוצות עשויות להתאחד לפעילות קמעונאית רחבה במיוחד, עם כ־155 סניפים ומחזור שעשוי להגיע לכ־1.7 מיליארד שקל בשנה.

רונן גונן עם ראש העיר מאיר רובינשטיין ( צילום: יחצ )

גנון כבר הצהיר כי אינו מתכוון להסתפק בשימור המצב הקיים. לדבריו, היעד הוא להפוך את ACE למעין "קוסטקו ישראלית". הוא אף הציב יעד להכפיל את מספר סניפי ACE ולהגיע ל־50 סניפים.

מאחורי העסקה עומד סיפור אישי יוצא דופן. גנון, בן 51, נשוי ואב לחמישה, מתגורר בצפת והוא גם סב לעשרה נכדים. הוא נולד בקריית גת וגדל במשפחה מסורתית בת שבע נפשות. בילדותו עבר לחינוך החרדי, ובהמשך למד בישיבת שארית יוסף בבאר יעקב במסלול רבנות במשך כעשר שנים. בגיל 21 נישא, ובעקבות נישואיו עבר להתגורר בצפת.

המעבר מעולם הישיבה לעולם העסקים התרחש בהדרגה. במהלך מלחמת לבנון השנייה נחשף גנון לאנשי עסקים חרדים מארצות הברית, שהשקיעו בנדל״ן בצפון וסייעו לתושבים באזור. משם החל לעסוק ברכישה ומכירה של נכסים בצפת, ובהמשך עבר לפרויקטים של מגורים ונדל״ן מניב. כיום פעילותו העסקית כוללת, בין היתר, נדל״ן וקמעונאות.

גם הזיקה לצפת היא חלק משמעותי מהסיפור העסקי שלו. גנון סיפר כי הוא רואה בעיר מוקד מתפתח עבור הציבור החרדי, וכי לצד פעילותו העסקית הוא מעורב בפרויקטים של בנייה בעיר.

כעת, אחרי אישור הממונה על התחרות, גנון נכנס למגרש חדש לחלוטין: במקום פעילות המתמקדת בעיקר בנדל״ן וברשתות קמעונאיות קטנות יותר, הוא מקבל לידיו קבוצת רשתות ותיקה עם עשרות סניפים ברחבי הארץ.