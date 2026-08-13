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ב-173 מיליון ש״ח!

היזם החרדי בעלי זול סטוק רכש את השליטה באייס, אורבן, ביתילי ואוטודיפו מקרן קדמה 

היזם החרדי ואיש העסקים רונן גנון חתם על רכישת השליטה בחברה הציבורית המחזיקה במותגים : ACE, אוטודיפו, ביתילי ואורבן, למעשה 72.3% ב-173 מיליון ₪, על פי שווי חברה של כ־238 מיליון שקל, השלמת העסקה כפופה לאישור הממונה על התחרות. בהמשך צפויה לחבור רשת זול סטוק, שבה מחזיק גנון 50%- מהלך שעשוי ליצור קבוצת קמעונאות עם פדיון משולב של כ־1.7 מיליארד שקל וכ־155 חנויות בפריסה ארצית (כלכלה)

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היזם החרדי בעלי זול סטוק רכש את השליטה באייס, אורבן, ביתילי ואוטודיפו מקרן קדמה (צילום: גונן)

מהלך משמעותי בשוק הקמעונאות הישראלי: היזם החרדי ואיש העסקים רונן גנון, העומד בראש קבוצת גנון ומבעלי רשת זול סטוק, חתם על הסכם לרכישת השליטה על כלל המותגים המובילים בחברת מולטי ריטייל גרופ הציבורית מקרן קדמה. העסקה נחתמה בסכום של 173 מיליון ₪, לפי שווי חברה של כ־238 מיליון ש״ח השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות. גנון למעשה רכש את 70% מניות החברה וכן 2.3% שהיו בבעלות המנכל איציק אוחנה, כך למעשה מחזיקה קבוצת גנון ב 72.3% וייתר האחוזים- 27.3% בבעלות ציבורית.

מולטי ריטייל מחזיקה בשורה של מותגים מוכרים בתחומי הבית, הרכב והריהוט, בהם ענקית הריטייל ACE, אוטודיפו, ביתילי ואורבן, לצד פעילות אונליין משמעותית ופריסה ארצית רחבה. ראוי לציין כי במהלך 12 החודשים האחרונים רשמה מולטי ריטייל רווחיות של 12 מלש"ח ונמצאת במגמה חיובית מאוד. עבור קבוצת גנון מדובר בכניסה לשליטה בפלטפורמה קמעונאית ציבורית בעלת מותגים ותיקים, בסיס לקוחות רחב ותשתיות סחר, דיגיטל ולוגיסטיקה. עבור גנון, שמחזיק כיום 50% מזול סטוק יחד עם אדיר ונונו שמחזיק 30% וסהר כוכבי מחזיק 20%, העסקה היא המשך ישיר לפעילות שבנה בשנים האחרונות בעולם הקמעונאות. במסגרת פעילותו בזול סטוק היה גנון מעורב בצמיחת הרשת ובפיתוח יכולות בתחומי הסחר, הרכש, היבוא, הלוגיסטיקה וניהול המלאי — ניסיון שאותו הוא מבקש להביא כעת גם למולטי ריטייל.

לאחר השלמת העסקה צפויה קבוצת גנון להתמקד בהשבחת הפעילות הקיימת של מולטי ריטייל ובמימוש הפוטנציאל הטמון במותגים ובפלטפורמה הקיימת. בין היתר ייבחנו הגדלת היבוא הישיר, שיפור תנאי הסחר והרכש, חיזוק פעילות האונליין והדאטה, שיפור ניהול המלאי ומיצוי היתרונות הנובעים מגודלה ומפריסתה של הקבוצה.

בשלב הבא תיבחן גם האפשרות לחיבור בין מולטי ריטייל לבין רשת זול סטוק. מדובר באפשרות שטרם התקבלה לגביה החלטה, אולם ככל שתבשיל היא עשויה ליצור קבוצה קמעונאית רחבת היקף, הפועלת בתחומי הסטוק, עשה זאת בעצמך, הבית, הרכב, הריהוט והאונליין, עם פדיון משולב של כ־1.7 מיליארד שקל וכ־155 חנויות ברחבי הארץ.

למהלך היה שותף גם דוד סבן נציג הבעלים והאחראי בקבוצת גנון על השבחת הפעילות הקימעונאית, שהיה מהגורמים שיצרו את החיבור שהוביל לעסקה וליווה את קידומה. סבן צפוי להשתלב בפעילות מולטי ריטייל לאחר השלמת העסקה ולקחת חלק במהלך הצמיחה וההשבחה של הקבוצה.

היזם החרדי רונן גנון, בעלים של קבוצת גנון: "מבחינתנו העסקה הזו היא נקודת פתיחה. מולטי ריטייל מביאה איתה מותגים חזקים ומוכרים, פריסה משמעותית ופלטפורמה עם הרבה מאוד פוטנציאל. יחד עם שותפיי אדיר ונונו וסהר כוכבי אנחנו מביאים איתנו ניסיון של שנים בקמעונאות, בסחר, ביבוא ובלוגיסטיקה. המטרה היא לבנות פעילות יעילה, צומחת ותחרותית יותר ולהביא לצרכן הישראלי הצעת ערך טובה יותר. לאחר השלמת העסקה נבחן גם את האפשרויות לחיבור בין הפעילויות וליצירת ערך נוסף."

היזם החרדי בעלי זול סטוק רכש את השליטה באייס, אורבן, ביתילי ואוטודיפו מקרן קדמה (צילום: גונן)
היזם החרדי בעלי זול סטוק רכש את השליטה באייס, אורבן, ביתילי ואוטודיפו מקרן קדמה (צילום: גונן)
רונן גנוןקמעונאותACEזול סטוק

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