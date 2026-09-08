זעזע את הבורסה: 40 מיליון שקל נגנבו בדור אלון

פרשת שחיתות חסרת תקדים התגלתה השבוע בחברת "דור אלון", כאשר נחשף כי עובדי החברה הצליחו להעלים לכיסם סכום אסטרונומי של כ-40 מיליון שקל במהלך השנתיים האחרונות. המזימה המתוחכמת, שהתרחשה בעיקר באזור השרון והשפלה, נרקמה בשיטתיות תחת אף ההנהלה של ענקית האנרגיה שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה.

הגילוי המרעיש הוביל ביום שלישי לדיווח דחוף לבורסה, שהכה בהלם את השוק הפיננסי. עם חשיפת המחדל החמור, הנהלת החברה פעלה במהירות: היא ניתקה את המעורבים מעבודתם, שכרה משרד חקירות חיצוני בעל שם כדי לחקור את ההתרחשות לעומקה, ומיהרה להגיש תלונה רשמית במשטרה נגד החשודים.

במקביל לזירה הפלילית, רואי החשבון המבקרים של החברה ממשרד "זיו האפט" - הנציג הישראלי של פירמת BDO - נכנסו לכוננות מלאה. הם בוחנים לעומק את ההשלכות הרוחביות על הדוחות הכספיים של החברה, כולל הצורך בביצוע תיקונים דרסטיים ברישומים החשבונאיים שפורסמו בעבר.

בחברה מנסים להרגיע את השווקים ומבהירים כי ברשותם פוליסת ביטוח ייעודית ומקיפה למקרי מעילות והונאות. על פי הודעת החברה, ההשפעה על השורה התחתונה של הרווח צפויה להיות נמוכה משמעתית מסכום הגניבה הכולל, הודות לכיסוי הביטוחי. כמו כן, הודגש במפורש כי כספי הלקוחות וחיוביהם נותרו בטוחים לחלוטין וללא כל פגיעה.

פרשת השחיתות מצטרפת לשורה של מקרי הונאה פנימית שנחשפו בשנים האחרונות בחברות ישראליות. רק לפני מספר ימים נעצרו חמישה חשודים בחשד להפעלת רשת הונאה שפגעה בעשרות קשישים וגנבה מהם למעלה מ-3 מיליון שקל. גם רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה אזהרה חריגה נגד ישראלי המפעיל מדובאי שירותי השקעות ללא רישיון.