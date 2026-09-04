( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות משותפת של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול ובלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה, נעצר השבוע בלוד חשוד שתיעד את עצמו כשהוא מבצע עבירות תנועה מסוכנות חיים על אופנוע בסמוך לניידת משטרה. החשוד פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות, מה שהוביל לפעולות המשטרה לאיתורו.

על פי הנמסר, החשוד תיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה חמורות כשהוא רוכב על אופנוע בקרבת ניידת משטרה. התיעוד, שפורסם ברשתות החברתיות, הגיע לידיעת כוחות האכיפה שהחלו בפעולות לאיתור החשוד.

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