במהלך פעילות משותפת של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול ובלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה, נעצר השבוע בלוד חשוד שתיעד את עצמו כשהוא מבצע עבירות תנועה מסוכנות חיים על אופנוע בסמוך לניידת משטרה. החשוד פרסם את התיעוד ברשתות החברתיות, מה שהוביל לפעולות המשטרה לאיתורו.
על פי הנמסר, החשוד תיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה חמורות כשהוא רוכב על אופנוע בקרבת ניידת משטרה. התיעוד, שפורסם ברשתות החברתיות, הגיע לידיעת כוחות האכיפה שהחלו בפעולות לאיתור החשוד.
לאחר פעולות חקירה ומעקב, הצליחו הכוחות לאתר את מקום מגוריו של החשוד. השוטרים הגיעו לביתו בלוד ועצרו אותו במיטתו. במהלך הפעילות נתפסו ברשותו פריטי לבוש וכפפות שעל פי החשד שימשו אותו בעת ביצוע העבירות.
בנוסף לפריטי הלבוש, נתפס האופנוע שעל פי החשד שימש את החשוד לביצוע העבירות. במהלך בדיקת האופנוע נתפסו גם כ-20 גרם חומר החשוד כסם מסוג קנאביס.
החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה וטיפול למשרדי היחידה המרכזית באגף התנועה. המשטרה ממשיכה בחקירת המקרה ובבדיקת כלל הראיות שנאספו.
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