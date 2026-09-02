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נייר הכסף לא עזר: השוטרים חשפו בערוגה בחצר

השוטרים חיפשו בכל הבית ללא ממצאים, אך מעבר מהיר לערוגת הגינה בחצר חשף את רובה הקלאצ'ניקוב שהוסתר תחת שכבות אדמה עמוקות.

עטוף בנייר כסף קבור באדמה: קלאצ'ניקוב הוסלק בערוגה (צילום: מסך)

פעילות ממוקדת של שוטרי מחוז צפון נגד החזקת אמצעי לחימה הובילה לאיתור רובה קלאצ'ניקוב שהוסלק מתחת לאדמה בחצר בית בנצרת.

במסגרת הפעילות פשטו השוטרים על ביתו של תושב נצרת בן 23, החשוד בהחזקת אמצעי לחימה. תחילה ערכו הכוחות חיפוש בחלקו הפנימי של הבית, אך לאחר שסיימו את החיפוש בתוך המבנה עברו לבדוק גם את שטח החצר.

החשד התמקד בערוגה במקום, והשוטרים החלו לחפור באדמה. בתיעוד מהפעילות נראים הכוחות משתמשים במוט לאיתור מתכות, ובמהלך החיפוש הצליחו לחשוף את הנשק שהיה קבור באדמה.

הרובה נשחף
הרובה נשחף (צילום: דוברות המשטרה)

הרובה הוסלק כשהוא עטוף בנייר כסף, ככל הנראה בניסיון להקשות על איתורו. למרות שכבת העטיפה, אמצעי האיתור והחיפוש הפיזי של השוטרים הובילו בסופו של דבר לחשיפת הנשק.

הקלאצ'ניקוב נתפס והועבר לבדיקה, והחשוד נעצר והועבר לחקירה במשרדי היחידה המרכזית של מרחב עמקים.

הבוקר, ובהתאם לממצאי החקירה, צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
נשק בלתי חוקינצרתכלי נשקמשטרת ישראל

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