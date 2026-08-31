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חסימות בכבישים

בעקבות תקרית הפרמדיקית: מחאות של "הציונות הדתית" בכניסה לירושלים | צפו

מחאות של פעילי הציונות הדתית בכניסה לירושלים בעקבות מעצר 16 לוחמי גבעתי שסירבו פקודה | המשטרה פועלת לפינוי חסימות בגשר המיתרים (בארץ)

מחאה של פעילי הציונות הדתית מתקיימת הערב (שני) בכניסה ל, בסמוך לגשר המיתרים, בעקבות מעצרם של לוחמי גבעתי, לאחר סירוב פקודה בגדוד רותם. במהלך המחאה נחסמו לסירוגין צירי תנועה באזור גשר המיתרים, והמשטרה פועלת לפינוי החסימות ולהשבת הסדר הציבורי.

המחאה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר מספר חיילים בגדוד רותם סירבו פקודה ולא התייצבו לפעילות מבצעית במרחב רצועת עזה, לאחר שנודע להם שתעלה יחד איתם פרמדיקית לנמ"ר. בעקבות סירוב הפקודה בוטלה הפעילות, והאירוע תוחקר על ידי גורמי הפיקוד.

החסימות בכניסה לירושלים נמשכות

במהלך הערב הודיעה המשטרה מספר פעמים על הפרות סדר באזור גשר המיתרים. לפי המשטרה, מפרי סדר חסמו לסירוגין את צירי התנועה, לרבות הכניסה לעיר, וגרמו להפרעה לתנועה ולשגרת החיים באזור.

לפי ההודעה, בשלב מסוים הבחינו השוטרים כי המפגינים מקיפים רכב של אדם מבוגר ומונעים ממנו להמשיך בנסיעה. השוטרים פעלו לפנות את המפגינים ולאפשר לו להמשיך בדרכו.

(צילום: דוברות המשטרה)

כוחות המשטרה ממשיכים לפעול במקום לפינוי החסימות, להשבת הסדר הציבורי ולשמירה על זרימת התנועה. מדובר במחאה של פעילי הציונות הדתית.

החיילים נשפטו: 16 לוחמים נענשו במחבוש

בעקבות האירוע ננקטו צעדים פיקודיים נגד המעורבים. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל־10 ימי מחבוש, בעוד 11 חיילים נוספים נשפטו ל־5 ימי מחבוש.

בצה״ל ציינו כי העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע, כאשר מפקד הגדוד הוא ששפט את הלוחמים.

בנוסף, שניים מתוך חמשת החיילים שנשפטו ל־10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה.
ירושליםמעצרהפגנותהציונות הדתיתמהומות

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