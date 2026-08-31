סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), פנתה בדרישה חריפה לשר הבריאות חיים כץ, ליו"ר ועדת הבריאות ח"כ יונתן משריקי ולמנהל המרכז הרפואי איכילוב פרופ' אלי שפרכר, לעצור לאלתר תוכנית להכשרת עשרות רופאים ואנשי צוות רפואי מאוניברסיטת א-נג'אח בשכם.

על פי הפרסום, במסגרת התוכנית הממומנת מתרומה בסך 550 אלף דולר של משפחת עמנואל, צפויים לעבור הכשרה באיכילוב 11 רופאי ילדים ו-36 אחים ואחיות מבית החולים של אוניברסיטת א-נג'אח. ההכשרות יכללו התמחויות ותוכניות מקצועיות בתחומים מגוונים, ביניהם נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, המטו-אונקולוגיה, אורתופדיה, טיפול נמרץ ילדים ופגים.

במכתבה דרשה סון הר-מלך לקבל תשובות מפורטות: מי אישר את התוכנית, האם התקבל אישור משרד הבריאות, ואילו משאבים ומקומות הכשרה יוקצו עבור התוכנית. כידוע, מערכת הבריאות הישראלית מתמודדת בעצמה עם מחסור חמור במקומות התמחות ובכוח אדם רפואי.

סון הר-מלך הזכירה כי כבר בתקופת כהונתה כיו"ר ועדת הבריאות העלתה לדיון את סוגיית הכשרתם של רופאים מאוכלוסיית האויב בבתי החולים בישראל. אז כבר התריעה מפני הקצאת מקומות התמחות, כוח אדם ותשתיות ציבוריות להכשרת צוותים שאינם חלק ממערכת הבריאות הישראלית, בזמן שהמערכת המקומית מתמודדת בעצמה עם מחסור קשה.

"משאבים ציבוריים לטובת אזרחי ישראל"

"מדובר במהלך חמור ומקומם", הבהירה ח"כ סון הר-מלך. "משפחת עמנואל שכבר הסבה נזקים לעם ישראל אינה יכולה להפוך בית חולים ציבורי בישראל ואת משאביה של מערכת הבריאות הישראלית לתשתית להכשרת עשרות אנשי צוות עבור מערכת הבריאות של האויב".

"המשאבים הציבוריים שלנו צריכים להיות מופנים בראש ובראשונה לחיזוק מערכת הבריאות הישראלית ולטובת אזרחי ישראל", הוסיפה. "דרשתי לעצור לאלתר את קידום התוכנית עד לבירור מלא של האישורים, המשאבים והשלכותיה. מערכת הבריאות הישראלית אינה מרכז ההכשרה של הרש"פ".