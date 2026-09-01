שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, דחתה היום (שלישי) את דרישת יו"ר מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, להתנצל בפניו. במכתב תגובה חריף שנשלח מטעמה, היא הבהירה כי לא רק שלא תתנצל, אלא שגולן עצמו הוא זה שצריך להתנצל על דבריו ומעשיו בעבר. כך דיווח הפרשן הפוליטי עמית סגל.

הרקע לעימות החריף הוא ריאיון שהעניקה נתניהו אמש לערוץ 14, שבו התייחסה לפעילותו של גולן ב-7 באוקטובר. במהלך הריאיון, לאחר שהוצג לה סרטון של גולן בהפגנה נגד מהלכי הממשלה במערכת המשפט, אמרה נתניהו: "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

בעקבות הדברים, שלח גולן מכתב התראה לשרה נתניהו, שבו דרש ממנה לפרסם התנצלות ותיקון בתוך 24 שעות, ולתאם תשלום פיצוי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה. עורכי דינו טענו כי מדבריה משתמע שגולן ידע מראש על הטבח המתוכנן והתייצב בשטח עוד לפני שראש הממשלה קיבל עדכון על פרוץ המלחמה. כמו כן, נטען כי השימוש במילים "טוען שאתה לוחם" מטיל ספק בכך שגולן השתתף בלחימה באותו יום.

במכתב ההתראה הוצגה גרסתו של גולן לאירועי אותו בוקר. על פי הנטען, לאחר שהחלו להתברר ממדי האסון הוא יצא מביתו ברכבו הפרטי לכיוון מפקדת פיקוד העורף. גולן איים כי אם דרישותיו לא ייענו, הוא ינקוט הליכים משפטיים ויתבע לפחות 2.5 מיליון שקל.

במקביל לעימות המשפטי, גולן פרסם בלילה שלפני כן תגובה חריפה לדברי שרה נתניהו. בפרסום שפרסם, הוא תקף את ראש הממשלה ואת מערכת הביטחון: "ביבי, שר הביטחון גלנט, בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ניסו להעיר אותך ולהזהיר אותך עשרות פעמים מהרגע שהממשלה הושבעה ואתה לא התעוררת".

גולן הפנה לריאיון שנתן נתניהו בחודש אפריל 2023 לתכנית "הפטריוטים", שבו התייחס לאזהרות מערכת הביטחון ואמר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לדבריו, ראש הממשלה התעלם מהאזהרות החוזרות ונשנות שהתקבלו במשך חודשים. בסיום הפרסום, גולן הבטיח כי נתניהו ייתן את הדין על המחדל: "כמו כל האחראיים למחדל גם אתה תיתן את הדין על ההפקרות הזאת מיד לאחר שניכנס לממשלה הבאה. אני מתחייב!".